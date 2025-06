المخرج الإيطالي لوكا غواداينينو ينتقد من مراكش منع فيلمه “كوير” في تركيا

مراكش: انتقد المخرج الإيطالي لوكا غواداينينو على هامش مهرجان مراكش السينمائي الدولي، السبت، حظر فيلمه “كوير”، أخيراً، في تركيا، قائلاً إنه مستعد لمحاربة “أية مؤسسة تريد إضعاف قدرات” السينما.

ومنعت السلطات التركية، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، عرض “كوير” في افتتاح مهرجان سينمائي في إسطنبول “بحجة أنه يتضمن محتوى استفزازياً من شأنه أن يخلّ بالنظام العام”، وفق ما أفاد منظمو المهرجان، الذين قرروا إلغاءه احتجاجاً على حظر فيلم غواداينينو.

وقال المخرج الإيطالي، رداً على سؤال لوكالة فرانس برس خلال مؤتمر صحافي للجنة تحكيم مهرجان مراكش التي يرئسها: “أود أن أعرف؛ هل شاهدوا الفيلم، أم يحكمون عليه بناءً على الخطوط العريضة، أو على الغباء الظاهر لبعض الصحافيين الذين ركزوا على أن ‘جيمس بوند أصبح مثلياً'”.

وأضاف مخرج فيلم “كول مي باي يور نايم” (Call me by your name) الذي أُنتج العام 2017 أنها “رقابة ضيقة الأفق، وخصوصاً في هذا العالم حيث يمكن تنزيل الفيلم”.

والفيلم مستوحى من رواية للكاتب وليام س. بوروز، ويتتبع حياة الجنس والمخدرات والكحول لأمريكي (يؤدي دوره صاحب شخصية جيمس بوند سابقاً دانيال كريغ) يقع في حب شاب أمريكي أيضاً في مكسيكو.

وأضاف غواداينينو: “أتمنى حقاً أن يكونوا فعلاً يعتقدون أن (موضوع) الفيلم يمكن أن يؤدي إلى انهيار المجتمع، لأن هذا يعني أن إيماني بقوة السينما حقيقي وليس وهماً”.

وشدّد على أنه سيحارب “أية مؤسسة تريد تشويه قدرات السينما الحتمية”.

وتقام الدورة الحادية والعشرون لمهرجان مراكش من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 7 كانون الأول/ديسمبر.

ومن أبرز أعضاء لجنة التحكيم التي يرئسها غواداينينو، الممثلتان الأمريكية باتريشيا أركيت، والفرنسية فيرجيني إيفيرا، والمخرج الإيراني علي عباسي، والممثل البريطاني أندرو غارفيلد.

(أ ف ب)