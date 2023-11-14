المخرج البريطاني كين لوتش يدين المجازر الإسرائيلية ويدعو إلى تضامن دولي مع الفلسطينيين في غزة

لندن ـ «القدس العربي»: نشر المخرج البريطاني كين لوتش مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أدان بشدة المجازر الصهيونية ضد المدنيين في قطاع غزة، وأعرب عن استيائه من الأحداث المأساوية، مشيرًا إلى حجم المأساة التي ألمت بالأطفال والمدنيين في غزة.

وقال: «الصور والتفاصيل الصادمة تلتصق بأذهاننا، حيث يبحث الناس في الحطام عن أحبائهم وأطفالهم. إنه أمر مؤلم للغاية».

وألقى الضوء على الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، مشيرًا إلى عمليات بتر الأطراف دون تخدير، وتعرض النساء لعمليات ولادة قيصرية من دون تخدير، نتيجةً لانقطاع التيار الكهربائي وتدمير المستشفيات الناتجين عن قرارات إسرائيل. وشدد على أهمية التفكير في هذه القضايا والتضامن الدولي.

وأضاف في الفيديو الذي نشر مساء الإثنين، «نقلت التقارير هذا الصباح صوراً لطفل يبلغ من العمر حوالي الحادية عشرة عاماً يرقد مصابًا على سرير المستشفى بمفرده لأن كل أفراد عائلته قتلوا. وظهرت صورة أخرى لفتاة في الرابعة أو الخامسة من العمر ترقد بمفردها على السرير، إحدى قدميها مصابة.

وكين لوتش هو مخرج تلفزيوني وسينمائي بريطاني يشتهر بانتمائه للتيار الاشتراكي، وله أفلام تترك أثراً واضحاً. وهو من المدافعين عن قضية الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى مقاطعة إسرائيل.

وأكد مراراً أن إسرائيل تخرق القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتستولي على أراضي شعب آخر وتجعل حياة الفلسطينيين مستحيلة. لكن هل يتحدث أحد في الغرب عن ذلك؟

وأشار في تصريحات صحافية إلى أن ما يقف ضده هو عدم ربط الصهيونية باليهودية، وأضاف: «الصهيونية فكرة مرتبطة بإسرائيل، لكن اليهود كانوا موجودين قبل طرح هذه النظرية في القرن التاسع عشر. وهناك الكثير من اليهود داخل وخارج إسرائيل يعارضون الصهيونية ويساندون الفلسطينيين. إن مهاجمتنا هي الباب الأول لمهاجمة هؤلاء، نحن مجرد الصف الأول. لهذا يجب أن يكون ردنا قوياً.

وفي رده على سؤال حول كيفية التضامن من أجل ذلك، قال: «عليك فقط أن تخبر الناس عن الحقيقة. أنا أثمن آراء أستاذ تاريخ إسرائيلي معروف هو إيلان بابيه، الذي يتحدث برصانة أكاديمية مستمرة عما يحدث للفلسطينيين ويصفه بالتطهير العرقي. هذه هي الحقيقة. إن هذا هو مقصد وناتج المعاملة التي يلقاها الفلسطينيون. نحن ببساطة نطالب بتطبيق القانون الدولي واتفاقيات جنيف. إن تضامننا مع الفلسطينيين هو تضامن مع العدالة وحقوق الإنسان، ومقصدنا أن يعيش جميع الناس على الأرض في سلام».