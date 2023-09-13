المخرج المسرحي بوب ويلسون أبرز الفائزين بـ”نوبل الفنون”

باريس: سيكون المخرج المسرحي الأمريكي بوب ويلسون أحد الفائزين بالنسخة الرابعة والثلاثين لجوائز “بريميوم إمبرياليه” التي تُعدّ بمثابة “نوبل الفنون” وتكافئ هذه السنة أيضاً مواطِنَيه عازف البوق وينتون مارساليس والرسامة فيها سيلمينز.

ومن بين الفائزين أيضاً النحات الدنماركي أولافور إلياسون والمهندس المعماري الألماني المتحدر من بوركينا فاسو دييبيدو فرانسيس كيريه، وفقاً للائحة التي أُعلِنت الثلاثاء في المكتبة الوطنية الفرنسية في باريس وبالتزامن في لندن وبرلين.

وتكرّم “بريميوم إمبرياليه” الفنانين في خمسة تخصصات هي الرسم، والنحت، والمسرح والسينما، والموسيقى، والهندسة المعمارية. وقد أطلقتها عام 1988 جمعية الفنون اليابانية “جابان آرت أسوسييشن” ويحصل كل فائز فيها على مبلغ 15 مليون ين (نحو 102 ألف دولار).

وويتولى الأمير هيتاشي، عم إمبراطور اليابان ناروهيتو، تسليم الجوائز خلال احتفال يقام في 18 تشرين الأول/ أكتوبر في طوكيو.

وولِد روبرت (بوب) ويلسون عام 1941 في واكو بالولايات المتحدة، وهو مؤلف بعض أهم العروض المسرحية في العقود الأخيرة. وفي فرنسا، حيث بدأ مسيرته المهنية في مطلع سبعينات القرن العشرين، كان أبرز أعماله العرض الافتتاحي لأوبرا الباستيل في باريس عام 1989.

أما وينتون مارساليس المولود عام 1961 في نيو أورلينز (الولايات المتحدة) لعائلة من الموسيقيين، فهو عازف بوق استثنائي لموسيقى الجاز، حصل على جوائز عدة، وله دور بارز في مجال التعليم الموسيقي.

وتشتهر فيها سيلمينز التي ولدت في ريغا عاصمة لاتفيا عام 1938، وهاجرت إلى الولايات المتحدة بعد عشر سنوات، بلوحاتها ورسومها البالغة الدقة عن العالم الطبيعي وخصوصاً البحر، ومن أبرز الأماكن التي تُعرض فيها أعمالها متحف الفن الحديث في نيويورك و”تيت مودرن” في لندن.

ويتميز النحّات أولافور إلياسون المولود عام 1967 في كوبنهاغن (الدنمارك) والمقيم في برلين، بأنه منخرط جداً في القضايا البيئية التي تشكل أساس عمله.

أما المهندس المعماري دييبيدو فرانسيس كيريه، المولود عام 1965 في غاندو في بوركينا فاسو، والحائز عام 2022 جائزة “بريتزكر” التي تُعدُّ الأهم في مجاله، فمقيم هو الآخر في ألمانيا، وتجمع أعماله بين المواد التقليدية والتصميم الحديث.

(أ ف ب)