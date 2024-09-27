المخرج المغربي إدريس الروخ يرأس لجنة تحكيم مهرجان دولي للفيلم الوثائقي في زاكورة

الرباط – «القدس العربي»: اختار المهرجان الدولي العربي الافريقي للفيلم الوثائقي في مدينة زاكورة، المخرج المغربي إدريس الروخ لرئاسة لجنة التحكيم الدورة 12 من هذه التظاهرة الفنية التي ستنعقد في الفترة الممتدة من 18 إلى 22 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وستكون السينما الإسكندنافية حاضرة في المهرجان كضيف شرف، من خلال وفد سينمائي رفيع، وعرض عدة أفلام من شمالي أوربا تجسيدا لرؤية فنية وجمالية، تعزز روح الحوار السينمائي، وفق ما أورد بيان للجهة المنظمة.

وإلى جانب الروخ رئيسا، تضم لجنة التحكيم كل من الإيطالية لوسيا ميلاتزوتو، وهي مديرة المبيعات والتسويق في استوديوهات (سني سيشتا)، فضلا عن الممثل والفنان ومن المخرج إينجي أرنسون من ايسلاندا.

وأعلنت إدارة المهرجان، في بيانها، أنها توصلت ب 110 من الأفلام، من مختلف أنحاء العالم، تم اختيار 27 فيلما، تمثل 18 دولة عربية وأجنبية للتباري حول جوائز المهرجان، على رأسها الجائزة الكبرى.

ويتعلق الأمر بكل من: «نهر مندنهال الجليدي» لكيفن فيليبس من بريطانيا، و«بايبوافيه»، و»نساء الأحجار»، وهما من نيجيريا، ثم «الموراد» لمحمد عبد الإله العجمي، و«المكاسرة» لدالية بنت علي الدرعي، و«لن تغوص وحيدا» لفهد الميمني، وهما من سلطة عمان، ثم «لبولا مصطفى أدبيسي، «آ- أوكي» لجه فريز باترك، «12 نوفمبر 2012» لبشرى كايسر ورون ديفيد روس، من كندا.

كما يشارك في المسابقة: «البحيرات الكبرى» لجوردان ديو من فرنسا، و»العودة إلى سان خوسيه» لنازاريت هيرنانديز من فنزويلا، والبحريني «برسار» لمخرجه محمد أحمد جاسم، و«طريق أقل سلوكا» للمخرج لديراج أكولكار، و«غزو الفضاء» لألباين بيبلوم من السويد، فضلا «مشاهد من سلا» لعمران رحاني، و«أمروي» للمخرج يوسف بوصمو، و»اغتيال» لياسين أيت فقير، «مكناس المدينة القديمة» لخليل أحمدي، «بيت الشعر» لمليكة ماء العينين، من المغرب.

ويتنافس أيضا حول المسابقة أفلام: «أرواح عابرة» للمخرجة السويسرية عايدة شليفر، ثم الإيراني «جسر النصر» لياسر طالبي، و«المعادن» للزامبي إيمانويل موابي، و»لا فيلينيت» لفرانشيسكا فابري فيليني من ايطاليا، و«أوركسترا هارفارد» لروث ستريتر تشيني، من الولايات المتحدة، ثم «إلهات البحر» لنويل فاغبانان من غينيا، و«كان يا ما كان في الغابة» للفلندي فيربي سوتاري، و«ورلوفسكيانج من ايسلندا، و«نوع جديد من البرية» لسيلي إيفينسمو جاكوبسن من النرويج.

هذه الأفلام التي سيعرض بعضها لأول مرة، وأخرى عرضت في مهرجانات دولية، كمـــــهرجان كان الشهير، سوف تتنافس على أربع جوائز، الأولى هي الجائزة الكبرى، إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة المونتاج، وجائزة الجمهور، ثم جائزة الأمل، تشجيعا للشباب الموهوب، وجائزة المـــغرب التي يختارها ضيوف المهرجان لأحسن فيلم في الدورة.

الدورة 12 التي تنظم بدعم من المركز السينمائي المغربي وعدة شركاء، تشهد فقرات متنوعة.