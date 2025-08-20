“المخيم الصيفي” في المغرب يستضيف 50 طفلا فلسطينيا إلى غاية 26 آب- (صور)

الرباط ـ “القدس العربي”:

يحتضن المغرب حاليا، ولغاية 26 آب/ أغسطس، الدورة السادسة عشرة للمخيم الصيفي لفائدة أطفال القدس، دورة “حارة المغاربة”، الذي يقام برعاية العاهل محمد السادس، رئيس “لجنة القدس”. وتجمع الدورة، التي تنظمها “وكالة بيت مال القدس الشريف”، بدعم وشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب، بين الاستجمام والترفيه والرحلات التعليمية والتربوية ولقاءات التعارف والتبادل بين الأطفال الفلسطينيين وأقرانهم المغاربة.

وافتتح المخيم الصيفي الذي يشارك فيه 50 طفلة وطفلا من القدس الشريف تتراوح أعمارهم ما بين 11 و14 عاما، بفعالية “المدرسة الصيفية” التي تنظمها الوكالة، لفائدة أطفال مغاربة وفلسطينيين حول موضوع “لنجعل الألعاب الإلكترونية وسيلة للتربية والتعليم والترفيه”، وذلك بالمركز الثقافي أحمد بوكماخ في مدينة طنجة.

وأشرف على فعاليات هذه “المدرسة خبراء متخصصون في مجالات التربية على وسائل الحماية والذكاء الاصطناعي والترفيه المسؤول والمقنن بالألعاب الإلكترونية، وذلك من خلال ورشات تفاعلية وتطبيقات عملية”. وحضر الفعالية المدير المكلف بتسيير “وكالة بيت مال القدس الشريف”، محمد سالم الشرقاوي، وسفير دولة فلسطين في المغرب، جمال الشوبكي، وعدد من المسؤولين المحليين.

وفي هذا السياق، أبرز سالم الشرقاوي أن الوكالة تساهم باختيارها لهذا الموضوع شعارا لهذه المدرسة في المجهود الوطني الذي تبذله المؤسسات في المغرب وفي فلسطين، وفي كل مناطق العالم، لتوعية الناشئة بالمخاطر الظاهرة والمستترة للألعاب، وواجب توفير الحماية لهذه الفئات التي تحتاج إلى المصاحبة والمواكبة الأسرية والمؤسساتية المستمرة.

ويأتي اختيار موضوع الألعاب الإلكترونية، يوضح الشرقاوي، في سياق الاستراتيجية الرقمية للوكالة، التي ترتكز على حاضنة المشاريع الناشئة ومنصة “بيت المغرب” للتوثيق وحماية التراث الفلسطيني للقدس، ومنصة “دلالة” للتجارة الإلكترونية والتضامنية، ومنصة التعليم عن بعد، وعيادة الدعم النفسي، ثم تطبيق (ه ي ا) الخاص بالأطفال واليافعين في قيم وفضائل بيت المقدس، حسب ما أفاد به الموقع الإلكتروني للوكالة.

وبخصوص الدورة الحالية للمخيم الصيفي لفائدة أطفال القدس، قال إن دورة “حارة المغاربة”، تشكل دورة للعب والترفيه والاستجمام لأبناء القدس الشريف، بالأساس، ثم دورة للتربية والتثقيف والمعرفة، وعنوانا لتكريس مبادئ المغاربة، وإيمانهم الراسخ بقيم الأسرة والمجتمع، التي تقوم على التواد والتراحم والعيش الواحد، في ظل الاحترام ونبذ التفرقة والعنف والتطرف.

من جهته، أبرز سفير دولة فلسطين بالمغرب أن الجهود المبذولة في تنظيم المخيم الصيفي لفائدة أطفال القدس دليل مهم على الاهتمام والرعاية للعاهل محمد السادس، رئيس “لجنة القدس”، الذي يعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية بالنسبة للمغرب. وأضاف أن تسمية هذه الدورة ب “حارة المغاربة” دليل، كذلك، على الشراكة الحقيقية بين المغرب وفلسطين، معتبرا أن الشراكة المغربية الفلسطينية والعلاقة والتواصل بين المغرب والقدس الشريف أقوى لأنها تاريخية وجزء من الثوابت المغربية.

وبعد أن ذكر بالجهود الحقيقة والميدانية المبذولة من قبل “وكالة بيت مال القدس” لدعم صمود المقدسيين، أشاد السفير الفلسطيني بالمساعدة الإنسانية والطبية العاجلة التي أعطى الملك محمد السادس، توجيهاته لإرسالها إلى الشعب الفلسطيني وخاصة سكان غزة، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للوكالة.

ويضم برنامج دورة “حارة المغاربة”، من هذا المخيم الصيفي لفائدة أطفال القدس، تنظيم مسابقات فنية ورياضية، يتنافس فيها أطفال القدس مع أقرانهم المغاربة، والقيام بزيارات سياحية لمدن الدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان والمضيق وشفشاون، والوقوف على المعالم التاريخية بها، والتعرف على عدد من المشاريع الهامة التي تشهدها المملكة المغربية.