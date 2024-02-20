المدرب المحتمل يوافق على شروط الاتحاد الجزائري

الجزائر- “القدس العربي”:

ترددت أنباء في وسائل الإعلام العربية والجزائرية، عن وصول المفاوضات بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمدرب المحتمل لمنتخب محاربي الصحراء إلى مراحل متقدمة، وذلك بعد موافقة صاحب الشأن على الخطوط العريضة في العقد المقترح عليه من قبل وسطاء رئيس اتحاد الكرة وليد صادي.

ونقلت العديد من الصحف والمواقع الرياضية المحلية عن مصدر داخل اتحاد الكرة رفض الكشف عن هويته، أن المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، بات المرشح الأول والأوفر حظا لخلافة الناخب الوطني السابق جمال بلماضي، بعد استجابته للبنود الشخصية في عقده المحتمل، عكس البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي تلقى نسخة كربونية من العقد، بيد أنه لم يحسم قراره النهائي بشأن مستقبله مع منتخب نيجيريا، وقبلهما اعتذر البرتغالي الآخر المخضرم كارلوس كيروش عن المهمة.

وذكر نفس المصدر، أن المدرب البالغ من العمر 60 عاما، لم يتردد في الموافقة بشكل مبدئي على العقد الجزائري، خاصة بعد دراسته مع وكيل أعماله وطاقم محاميه، في إشارة واضحة إلى أن اقتراب إعلان التعاقد بشكل رسمي، مع تلميحات بأن بيتكوفيتش سيتقاضى راتبا شهريا لن يقل بأي حال من الأحوال عن 90 ألف يورو في الشهر الواحد، بزيادة تُقدر بنحو ألفي يورو فقط عن راتبه مع منتخب سويسرا، الذي قاده للوصول إلى ثمن نهائي يورو 2016، وأيضا ثمن نهائي كأس العالم روسيا 2018، وربع نهائي اليورو الأخير.

وفي السياق ذاته، قالت الإذاعة الجزائرية الوطنية، إن رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد صادي، وضع شرطين رئيسين في عقده مع المدرب بيتكوفيتش، وقد وافق عليهما، الأول وهو الأهم هو إعادة منتخب الخضر إلى كأس العالم بعد الغياب في آخر نسختين، والثاني إعادة الهيبة والكبرياء لمنتخب محاربي الصحراء على المستوى القاري، بالمنافسة على كأس أمم أفريقيا المغرب 2025، أو على أقل تقدير الترشح للدور ربع النهائي، لتصحيح كارثة الخروج المبكر في آخر مشاركتين تحت قيادة بلماضي.

وأيد المصدر الأخير، صحة ما تردد في الساعات القليلة الماضية عن سفر وليد صادي إلى سويسرا، لوضع الخطوط العريضة في الاتفاق، قبل أن يعود إلى العاصمة الجزائر بالبشرى السارة، دون استبعاد إعلان تعيين المدرب الجديد في غضون 48 ساعة أو أسبوع بحد أقصى، لرغبة المسؤولين في غلق هذا الملف في أسرع وقت ممكن، ريثما يبدأ المدرب الجديد للتحضير لمباراتي بوليفيا وجنوب أفريقيا في عطلة مارس/ آذار المقبل.