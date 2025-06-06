المدرب المغربي جمال السلامي فخور بـ”إنجاز المهمة” مع منتخب الأردن

مسقط: أعرب جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، عن افتخاره بـ”إنجاز المهمة”، بعدما تأهل الفريق لنهائيات كأس العالم 2026.

وحقق منتخب الأردن فوزا كبيرا بنتيجة 3 / صفر على مضيفه منتخب سلطنة عمان، أمس الخميس، في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الثانية في المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقمص علي علوان دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله أهداف الفوز للمنتخب الأردني في الدقائق السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء و51 و64 على الترتيب.

وشهدت بقية مباريات المجموعة التي أقيمت في ذات الجولة عن فوز كوريا الجنوبية على العراق 2 / صفر في البصرة، وفوز فلسطين على الكويت بالنتيجة ذاتها على ستاد جابر الأحمد الدولي.

وحافظت كوريا الجنوبية على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة من تسع مباريات، مقابل 16 نقطة للأردن، و12 للعراق، و10 لعمان، و9 لفلسطين، و5 للكويت، حيث حصلت كوريا الجنوبية والأردن على بطاقتي التأهل المباشر للنهائيات.

وقال السلامي بعد المباراة: “كنا نتوقع أن نحقق الفوز، لكننا لم نتوقع الفوز بهذه الطريقة وبنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وهذا يعكس الرغبة والطموح اللذين يتحلى بهما الفريق”.

وأوضح المدرب المغربي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “نحن سعداء جدا بتحقيق حلم الشعب الأردني في التأهل إلى كأس العالم”.

وكشف: “المباراة كانت صعبة في بداياتها لعدم الالتزام في التعليمات الدفاعية، لكن الهدف الأول ساهم في تغيير مسار المباراة ما دعى الفريق العماني للتخلي عن الدفاع واتخاذ مسار نحو الهجوم لتعديل النتيجة وهذا ما استغله فريقنا لتحقيق هذه النتيجة”.

بدوره، قال علي علوان، صاحب أهداف الفوز للأردن: “تحقيق هذا الفوز في مباراة مهمة هو إنجاز للمنتخب الأردني، الهدف الأول في الشوط الأول ساعد في تغيير المسار نحو الأفضل”.

وأشار: “المنتخب العماني كان يبحث عن الفوز وليس التعادل وهو ما ساعدنا لتحقيق هذه النتيجة”.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

(أ ف ب)