سياسة | دولي

المدعية العامة في إسرائيل: إقالة نتنياهو لرئيس الشين بيت “يشوبها تضارب مصالح”

منذ 22 دقيقة

المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاراف ميارا

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القدس: انتقدت المدعية العامة في إسرائيل الجمعة خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) رونين بار، مشيرة أن هذه الخطوة “يشوبها تضارب مصالح شخصي”.

وقالت المدعية العامة للدولة غالي بهاراف-ميارا في بيان إن “قرار إنهاء خدمة رئيس جهاز الأمن الداخلي معيب من الأساس ويشوبه تضارب مصالح شخصي من جانب رئيس الوزراء بسبب التحقيقات الجنائية التي تطال مساعديه”، مشيرة أن هذا سيؤدي إلى تسييس المنصب.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 4, 2025 الساعة 4:05 م

    ههه أنت أيضا مقالة في نظر عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم سفاح أطفال ونساء غزة العزة النتن ياهو يا الياهو 😁🐒🚫

    رد

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