المدعية العامة لميشيغان تُسقط التهم الموجهة لمتظاهرين متضامنين مع فلسطين- (فيديوهات)

ميشيغان- “القدس العربي”: أعلنت المدعية العامة لولاية ميشيغان، دانا نيسل، يوم الإثنين، إسقاط جميع التهم الموجهة ضد سبعة نشطاء اعتُقلوا العام الماضي في حرم جامعة ميشيغان، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات تضامنية مع فلسطين.

وجاء القرار بعد شهور من الجدل القانوني والمجتمعي، وسط اتهامات متبادلة بالتحيّز السياسي وتسييس العدالة.

Michigan AG Nessel drops all charges against the seven pro-Palestinian protesters at UofM. Charges should never have been filed in the first place! Disappointed to see Nessel still believes the charges were warranted.https://t.co/jZlrUwHZfd

— LeftOfLansing (@LeftOfLansing) May 5, 2025