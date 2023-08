المدعي العام السويسري يوجه اتهامات لوزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار

لندن ـ “القدس العربي:

ذكر مكتب المدعي العام السويسري في بيان اليوم الثلاثاء أن المدعي العام وجه اتهاما لخالد نزار، وزير الدفاع الجزائري السابق، لـ”لاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في الجزائر”.

وقال البيان “إن الاتهام موجه لخالد نزار، ويرتبط بجرائم يزعم أنها ارتكبت بين 1992 و1994”.

يأتي هذا وسط أنباء عن تدهور الوضع الصحي لخالد نزار.

وأكدت منظمة “تريال” الحقوقية السويسرية، التي رفعت القضية ضد خالد نزار أنه “سيمثل للمحاكمة في سويسرا بتهمة المشاركة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

🚨 BREAKING : Former Algerian Minister of Defence Khaled Nezzar will stand trial in Switzerland for participation in war crimes and crimes against humanity. Read our press release 👉 https://t.co/B3fczb3Qa4

وعبرت المنظمة عن ترحيبها بهذا القرار وقالت على حسابتها على مواقع التواصل إنه “وبعد إجراءات طويلة يجدد الإعلان عن إحالة القضية إلى المحاكمة الأمل في حصول ضحايا الحرب الأهلية الجزائرية (1991-2002) على العدالة”.

TRIAL International welcomes this news! After tumultuous proceedings, the announcement that the case will finally go to trial renews hope that victims of the Algerian civil war (1991-2002) will obtain justice. ⚖️

— TRIAL International (@Trial) August 29, 2023