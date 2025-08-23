سياسة | دولي

المدعي العام في الكونغو يطالب بعقوبة الإعدام بحق الرئيس السابق كابيلا

23 - أغسطس - 2025

الرئيس السابق للكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا

جوما: طالب المدعي العام في الكونغو يوم الجمعة بعقوبة الإعدام بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي يمثل للمحاكمة غيابيا في قضية خيانة تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال حكمه الذي استمر قرابة 20 عاما في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

ويمثل كابيلا، الذي حكم الكونغو من عام 2001 وحتى عام 2019، للمحاكمة منذ يوليو/ تموز، الماضي لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وقتل واغتصاب. وقد تولى منصبه في سن 29 عاما بعد تعرض والده الرئيس السابق لوران كابيلا للاغتيال وقام بتمديد ولايته بتأجيل الانتخابات لمدة عامين بعد انتهاء ولايته في عام 2017.

كما تتهمه الحكومة الكونغولية بدعم متمردي حركة “إم 23” المدعومين من رواندا الذين سيطروا على مدن وبلدات رئيسية في شرق البلاد في الأشهر الماضية.

وكان كابيلا في منفى اختياري منذ عام 2023 حتى أبريل/ نيسان الماضي، عندما وصل إلى مدينة جوما التي يسيطر عليها المتمردون بعد الاستيلاء عليها في هجوم سريع للمتمردين.

ويقول أنصاره إن المحاكمة لها دوافع سياسية. وقد تم إلغاء الحصانة الرئاسية لكابيلا في مايو/ أيار الماضي، وهو ما اعتبره المحللون في ذلك الوقت خطوة نحو محاكمته في نهاية المطاف. ومكانه الحالي غير معروف.

(إ ب)

