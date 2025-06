المدعي العام في لوس أنجليس يعارض إعادة محاكمة الأخوين مينينديز

لوس أنجليس: أعلن المدعي العام في لوس أنجليس أنه يعارض طلب إعادة محاكمة الأخوين مينينديز، اللذين أحدثا صدمة واسعة في الولايات المتحدة عام 1989 عندما أقدما على قتل والديهما.

تصدّر إريك ولايل مينينديز، اللذان يقضيان حاليًا عقوبة بالسجن مدى الحياة، عناوين الأخبار بعد حادثة مقتل والديهما خوسيه وماري لويز مينينديز عام 1989 داخل منزلهما الفخم في بيفرلي هيلز.

ويسعى المدافعون عن الأخوين مينينديز، اللذين قضيا أكثر من 30 عامًا خلف القضبان، لإيجاد أي سبل قانونية لإخراجهما من السجن، سواء بإعادة محاكمتهما، أو تخفيف الحكم الصادر بحقهما، أو العفو عنهما.

لكن المدعي العام الجديد في لوس أنجليس، نايثن هوكمان، أكد أنه يعارض أي محاكمة جديدة.

وقال: “خلصنا، في ردنا غير الرسمي، إلى أن على المحكمة ردّ” الطلب الذي تقدم به محامو إريك ولايل مينينديز، في إشارة إلى طلب من شأنه إلغاء إدانتهما.

Do you think we have forgotten the Menendez Brothers? We will not be silent, we will not stop, we will not give up until they get the freedom they deserve. #JusticeForErikAndLyle #FreeTheMenendezBrothers pic.twitter.com/kLClFGzTGX

وأكد المدعي العام لمنطقة لوس أنجليس أن توصيته استندت جزئيًا إلى شكوك بشأن صحة الأدلة التي اعتمد عليها فريق الدفاع.

وبُثّت محاكمة الأخوين عبر التلفزيون، وهو ما كان جديدًا آنذاك، حتى قبل أن تُبث محاكمة لاعب كرة القدم الأمريكي أو جاي سيمبسون التي وُصفت بأنها “محاكمة القرن”.

واتهم الادعاء الأخوين، اللذين كانا يبلغان 18 و21 عامًا وقت وقوع الجريمة، بقتل والديهما من أجل الحصول على ثروتهما البالغة 14 مليون دولار.

أما الشقيقان، فقد بررا الجريمة بأنها محاولة للدفاع عن نفسيهما، مؤكدين أن والدهما واظب لسنوات على اغتصابهما.

وأدى مسلسل بعنوان “مانسترز: ذي لايل أند إريك مينينديز ستوري” (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story) وفيلم وثائقي أنتجتهما “نتفليكس” إلى إحياء الاهتمام بالقضية، بعدما أدت موجة “مي تو” إلى تغيير النظرة في ما يتعلق بضحايا الاعتداءات الجنسية.

We will never give up on Erik & Lyle’s freedom because we’ve done the work and we know the facts. Now it’s time for the DA’s office to do the same.

24 days until the resentencing hearing & we’re ready to fight for justice! 🩵⚖️#JusticeForErikAndLyle #FreeTheMenendezBrothers pic.twitter.com/cOkLSzeA1g

— Menendez Legacy | Fighting for Justice (@menendez50) February 24, 2025