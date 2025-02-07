المدعي العام للجنائية الدولية أول من سيتأثر بالعقوبات الأمريكية

لاهاي: قال مصدران مطلعان اليوم الجمعة إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان هو أول من سيتأثر بعقوبات اقتصادية وأخرى تتعلق بالسفر أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستهداف المحكمة بسبب تحقيقها مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.

وقال مسؤول كبير بالمحكمة ومصدر آخر لرويترز إن مسؤولين من الحكومة الأمريكية أبلغوهما بأن البريطاني خان ورد اسمه اليوم الجمعة في ملحق لم يُنشر بعد لأمر تنفيذي وقعه ترامب أمس الخميس.

وطلب المسؤول والمصدر عدم الكشف عن هويتيهما بسبب سرية الأمر.

وتشمل العقوبات تجميد أصول بالولايات المتحدة للأشخاص المشمولين بالعقوبات، ومنعهم هم وعائلاتهم من زيارة أمريكا.

(رويترز)