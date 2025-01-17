 المدعي العام للجنائية الدولية يلتقي مع قائد الإدارة السورية في دمشق

دبي: أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اجتمع مع قائد الإدارة السورية أحمد الشرع في دمشق.

وذكرت الوكالة أن “قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقيان وفدا من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة كريم أحمد خان المدعي العام للمحكمة”.

قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقيان وفداً من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة كريم أحمد خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.#سانا pic.twitter.com/LcZQkFiTts — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 17, 2025

(رويترز)