سياسة | عربي | سوريا

 المدعي العام للجنائية الدولية يلتقي مع قائد الإدارة السورية في دمشق

17 - يناير - 2025

حجم الخط
0

دبي: أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اجتمع مع قائد الإدارة السورية أحمد الشرع في دمشق.

وذكرت الوكالة أن “قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقيان وفدا من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة كريم أحمد خان المدعي العام للمحكمة”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إسرائيل تسمح لـ600 رجل دين درزي من سوريا بزيارة الجليل الجمعة
منذ 3 ساعات
نتنياهو وسياسة اللعب بالنار في سوريا: خلق عدو مفترض وتصعيد غير محسوب مع تركيا وتكرار أخطاء الماضي
منذ 7 ساعات
من حكم إدلب إلى حكم دمشق
منذ 20 ساعة
مشرعة أمريكية تنقل رسالة من الشرع إلى ترامب
منذ 21 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية