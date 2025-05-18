سياسة | دولي

المدعي العام للجنائية الدولية يُمنح إجازة مؤقتة بسبب تحقيق أممي

18 - مايو - 2025

المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان

لاهاي: أعلنت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، الأحد، أن المدعي العام كريم خان، قرر الحصول على إجازة مؤقتة إلى حين انتهاء التحقيق الذي تُجريه بحقه وحدة خدمات الرقابة الداخلية التابعة للأمم المتحدة.

وأوضحت الرئاسة، في بيان، أنها سجلت قرار خان، الصادر بتاريخ 16 مايو/ أيار الجاري، والذي قرر فيه الحصول على إجازة مؤقتة والتنحي المؤقت عن مهامه خلال فترة التحقيق.

وأضاف البيان، أن خان، اتخذ هذا القرار بعد فتح تحقيق من قبل وحدة الرقابة الداخلية التابعة للأمم المتحدة، بشأن مزاعم تتعلق بتحرش، تقدمت بها موظفة من المحكمة في مايو/ أيار 2024.

وأشار إلى أن مهام إدارة مكتب الادعاء العام ستُسند مؤقتًا إلى نائبتي المدعي العام مام ماندياي نيانغ، ونزهت شاميم خان.

وأكد البيان أن المحكمة ستواصل عملها بشكل طبيعي ومن دون انقطاع.

جدير بالذكر أن المزاعم ضد خان، ظهرت بعد فترة وجيزة من تقدمه بطلب رسمي إلى المحكمة لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة.

ويجري التحقيق حاليًا بناءً على طلب رسمي من رئاسة جمعية الدول الأطراف، وستقوم وحدة الرقابة الأممية بتقديم نتائج التحقيق إلى رئاسة الجمعية فور الانتهاء منه.

  1. يقول رافع الظلم:
    مايو 19, 2025 الساعة 1:07 م

    الصهيونيه العالميه وراء الصاق تهم ضده بعد طلب القبض على مجرمي نازيو العصر وهاذا ما سيحصل يثبتون تهم وهو بريء منها ولكن سيطره الصهيونيه على العالم وخاصه المحاكم الدوليه والقضاء للاسف

  2. يقول نورالدين:
    مايو 19, 2025 الساعة 1:34 م

    ٢٠٠ % من صنع اسرائيلي….

  3. يقول Walid khalid:
    مايو 20, 2025 الساعة 6:23 م

    هذه جريمه من الكيان الإسرائيلي الصهيوني وهو اتهام باطل لهذا القامه المدعي العام كريم خان وهو رجل مسلم شريف

