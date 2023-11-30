المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يزور إسرائيل والضفة الغربية

لاهاي: أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الخميس أن المدعي العام كريم خان توجه إلى إسرائيل “بناء على طلب ودعوة” من ناجين وعائلات ضحايا هجوم حماس الذي وقع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضحت المحكمة عبر منصة إكس أن الزيارة “ليست ذات طبيعة تحقيقية”، لكنها “تمثل فرصة مهمة للتعبير عن التعاطف مع جميع الضحايا وبدء حوار”.

من المقرر أن يزور خان أيضا رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حيث يلتقي مسؤولين فلسطينيين كبار، وفق المحكمة.

وقضى في إسرائيل 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين، واحتجز ما يزيد على 240 شخصاً رهائن في هجوم حماس غير المسبوق منذ قيام إسرائيل عام 1948.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ”القضاء” على حماس، وشنت حملة برية وجوية وبحرية على قطاع غزة حتى دخلت هدنة حيز التنفيذ في 24 تشرين الثاني/نوفمبر. واستشهد في القطاع أكثر من 15 ألف شخص، من بينهم أكثر ستة آلاف طفل، وفق حكومة حماس.

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية، المنشأة عام 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع في العالم، تحقيقا في عام 2021 في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، من بينها جرائم محتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى.

وأعلن خان أن تفويضه يشمل الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الحالية. لكن فرق المحكمة لم تتمكن من دخول غزة، كما لم يتح لها إجراء تحقيقات في إسرائيل غير العضو في المحكمة.

اجتمعت عائلات ضحايا لهجوم حماس في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر مع المدعي العام في لاهاي حيث مقر المحكمة.

وطلبت خمس دول موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق بشأن “الوضع في دولة فلسطين”، حسب ما أعلن خان موضحا أنه جمع “كمّا كبيرا من المعلومات”.

وقال خبراء قانونيون لوكالة فرانس برس إن الجانبين قد يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

(وكالات)