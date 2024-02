المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يبدي “قلقه الشديد” لهجوم محتمل على رفح- (تغريدة)

لاهاي: أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الإثنين عن قلقه إزاء أنباء عن هجوم قد ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، متوعدا بملاحقة أي طرف ينتهك القوانين الدولية.

وقال خان في بيان نشره على منصة اكس إن التحقيق الذي يجريه مكتبه بشأن غزة “يمضي قدما بصفته مسألة شديدة الإلحاح”.

وأضاف خان “أشعر بقلق شديد للمعلومات عن قصف وعن هجوم بري محتمل للقوات الإسرائيلية على رفح”.

