سياسة | دولي

المدفعية الإسرائيلية تقصف 7 بلدات جنوب لبنان

10 - أبريل - 2024

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بيروت: قصفت المدفعية الإسرائيلية 7 بلدات حدودية جنوب لبنان، الأربعاء، في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية أطلقت نيران رشاشاتها المتوسطة، مصحوبة بقصف مدفعي متقطع على الأحياء السكنية لبلدات عديسة وكفركلا وبليدا.
كما تعرضت أطراف بلدات الناقورة ويارين وعلما الشعب وجبل اللبونة إلى قصف مدفعي إسرائيلي متقطع، حسب الوكالة.
ولم تتطرق الوكالة الرسمية إلى خسائر بشرية أو أضرار مادية في هذه البلدات.
وحتى الساعة 12:00 (ت.غ)، لم تصدر إفادة رسمية إسرائيلية في هذا الشأن.
وفي وقت سابق الأربعاء، دعا رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أرولدو لاثارو، في بيان، إلى وقف المواجهات الحدودية بين إسرائيل و”حزب الله”، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر.
وتضامناً مع غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ ما أسفر عن قتلى وجرحى من الطرفين.

(الأناضول)

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  1. يقول عربي سوري:
    أبريل 10, 2024 الساعة 12:56 م

    صور الدمار التي نراها في جنوب لبنان تذكرنا بدمار المدن والبلدات والقرى السورية التي دمرها ما يسمى المقاومة والممانعة

    رد

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