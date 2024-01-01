سياسة | دولي | إيران

المدمرة الإيرانية “ألبرز” تدخل البحر الأحمر عبر “باب المندب”

1 - يناير - 2024

المدمرة الإيرانية "ألبرز"- لقطة شاشة

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طهران: أعلنت وكالة “تسنيم” شبه الرسمية، الاثنين، أن “المدمرة الإيرانية “ألبرز” دخلت البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب”.
وأضافت الوكالة أن المدمرة “ألبرز” دخلت، في إطار المجموعة 94 التابعة لبحرية الجيش الإيراني، البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب”.
ومنذ مطلع عام 2009، بدأ الجيش الإيراني مهماته في المياه الحرة لتأمين خطوط الملاحة ومحاربة القراصنة وغيرها من المهام.
وعام 2019، انضمت المدمرة “ألبرز” إلى الأسطول الجنوبي لبحرية الجيش الإيراني بعد إجراء إصلاحات رئيسية وتركيب أنظمة تقنية جديدة.
وانضمت هذه المدمرة إلى الأسطول البحري في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزكان جنوبي إيران عام 1972، وتزن 1550 طناً وتبلغ سرعتها أكثر من 36 عقدة.
ومنذ منتصف نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، يشهد البحر الأحمر توترات بعد أن أعلنت جماعة الحوثي دعم الفلسطينيين بعد الحرب المدمرة التي يشهدها قطاع غزة، وهددت بمهاجمة أية سفن تعبر مضيق باب المندب ترتبط بإسرائيل أو ترسو بموانئها.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 1, 2024 الساعة 2:08 م

    تحيا إيران العظيمة التي ستحمي أنصار الله والحوثيين من غدر أمريكا اللعينة الخبيثة التي ترسل اسلحتها القذرة لقتل أطفال فلسطين هذي سنين وسنين 🇵🇸✌️🚀

    رد

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