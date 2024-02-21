سياسة | دولي

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: الوضع في غزة “لا إنساني”

21 - فبراير - 2024

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس

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جنيف: أكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الأربعاء أن الوضع في قطاع غزة “لا إنساني”، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال غيبرييسوس في مؤتمر صحافي في جنيف “في أي عالم نعيش عندما لا يمكن للناس الحصول على الغذاء والماء أو عندما لا يتمكن أشخاص عاجزون حتى عن المشي من الحصول على الرعاية؟”.
وأضاف “في أي عالم نعيش عندما تتعرّض الطواقم الطبية لخطر القصف أثناء قيامها بعملها؟ في أي عالم نعيش حين تُضطر المستشفيات إلى إغلاق أبوابها لأنه لم يعد هناك كهرباء أو دواء لإنقاذ المرضى ولأنها أهدافًا للجيش؟”
واعتبر أن “الوضع الصحي والإنساني في غزة لا إنساني ويستمر بالتدهور”.
وأكّد أن “قطاع غزة أصبح منطقة موت”.
وأشار إلى أن مستويات سوء التغذية الحاد في قطاع غزة ارتفعت بشكل كبير منذ بداية الحرب، من أقل من 1% إلى أكثر من 15% في بعض المناطق.
وقال “نحن بحاجة إلى وقف لإطلاق النار الآن! يجب إطلاق سراح الرهائن، ويجب أن تتوقف القنابل عن التساقط، ويجب أن يكون الوصول إلى المساعدات الإنسانية ممكنًا. يجب أن تسود الإنسانية”.
ودفعت الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر 2,2 مليون شخص إلى شفير المجاعة وثلاثة أرباع السكان في القطاع المدمر إلى النزوح، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وفي دليل جديد على تفاقم الوضع في القطاع، أعلن برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء تعليق تسليم المساعدات في شمال القطاع بسبب “الفوضى والعنف” المنتشرين فيه، وهو قرار نددت به حركة حماس.
واندلعت الحرب في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر عندما شنّ مقاتلون من حماس هجومًا على جنوب إسرائيل قُتل خلاله أكثر من 1160 شخصاً، معظمهم مدنيون، استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردّت إسرائيل على الهجوم متوعّدة بـ”القضاء” على حماس وهي تنفّذ مذاك حملة قصف مكثّف على قطاع غزة أتبعتها بهجوم بري، ما أسفر عن استشهاد 29313 شخصا في غزة حتى الآن، معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 23, 2024 الساعة 8:18 ص

    لأن عصابة الشر بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل قاتل الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة ليس فيهم رائحة الإنسانية أصلا وفصلا فهم وحوش بشرية نتنة قذرة 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥🐕

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