سياسة | دولي

مدير الصحة العالمية: القصف الإسرائيلي لصنعاء كان على بعد أمتار مني ومن زملائي- (تدوينة)

26 - ديسمبر - 2024

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس

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صنعاء: قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة اليمنية صنعاء، وقع على بعد “أمتار” منه ومن زملائه.

وأضاف  غيبريسوس اليوم الخميس، إن مطار صنعاء الدولي تعرض لقصف جوي، بينما كان والوفد التابع له على وشك الصعود إلى الطائرة، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الطاقم، ومقتل شخصين على الأقل في المطار، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ونقلت (د ب أ) عن غيبريسوس قوله في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس، “اختتمت اليوم مهمتنا في التفاوض على إطلاق سراح المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة وتقييم الوضع الصحي والإنساني في اليمن”.

وتابع “نواصل الدعوة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين”.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن مطار صنعاء تعرض لقصف جوي بينما كان والوفد التابع له على وشك الصعود إلى طائرتهم من صنعاء.

وبحسب غيبريسوس ، فقد تضرر برج مراقبة الحركة الجوية وصالة المغادرة “على بعد أمتار قليلة من مكان وجودنا – والمدرج”.

وأردف بالقول “سوف نحتاج إلى الانتظار حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت بالمطار قبل أن نتمكن من المغادرة. أنا وزملائي في الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في أمان وتعازينا الحارة لأسر الذين فقد أحباؤهم أرواحهم في الهجوم”. 

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 26, 2024 الساعة 6:08 م

    الحمد لله رب العالمين على سلامتك يا سيد أدهانوم والله إنك لمخلص في عملك ونتذكر أن عصابة تل أبيب يا حبيب رفضت دخولك لغزة أنت والسيد غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ✌️🇵🇸😎👋

    رد

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