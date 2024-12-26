مدير الصحة العالمية: القصف الإسرائيلي لصنعاء كان على بعد أمتار مني ومن زملائي- (تدوينة)

صنعاء: قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة اليمنية صنعاء، وقع على بعد “أمتار” منه ومن زملائه.

وأضاف غيبريسوس اليوم الخميس، إن مطار صنعاء الدولي تعرض لقصف جوي، بينما كان والوفد التابع له على وشك الصعود إلى الطائرة، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الطاقم، ومقتل شخصين على الأقل في المطار، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ونقلت (د ب أ) عن غيبريسوس قوله في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس، “اختتمت اليوم مهمتنا في التفاوض على إطلاق سراح المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة وتقييم الوضع الصحي والإنساني في اليمن”.

وتابع “نواصل الدعوة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين”.

Our mission to negotiate the release of @UN staff detainees and to assess the health and humanitarian situation in #Yemen concluded today. We continue to call for the detainees’ immediate release. As we were about to board our flight from Sana’a, about two hours ago, the airport… pic.twitter.com/riZayWHkvf — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 26, 2024

وأشار المسؤول الأممي إلى أن مطار صنعاء تعرض لقصف جوي بينما كان والوفد التابع له على وشك الصعود إلى طائرتهم من صنعاء.

وبحسب غيبريسوس ، فقد تضرر برج مراقبة الحركة الجوية وصالة المغادرة “على بعد أمتار قليلة من مكان وجودنا – والمدرج”.

وأردف بالقول “سوف نحتاج إلى الانتظار حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت بالمطار قبل أن نتمكن من المغادرة. أنا وزملائي في الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في أمان وتعازينا الحارة لأسر الذين فقد أحباؤهم أرواحهم في الهجوم”.

(د ب أ)