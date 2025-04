مدير الصحة العالمية: القصف الإسرائيلي لصنعاء كان على بعد أمتار مني ومن زملائي- (تدوينة)

صنعاء: قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة اليمنية صنعاء، وقع على بعد “أمتار” منه ومن زملائه.

وأضاف غيبريسوس اليوم الخميس، إن مطار صنعاء الدولي تعرض لقصف جوي، بينما كان والوفد التابع له على وشك الصعود إلى الطائرة، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الطاقم، ومقتل شخصين على الأقل في المطار، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ونقلت (د ب أ) عن غيبريسوس قوله في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس، “اختتمت اليوم مهمتنا في التفاوض على إطلاق سراح المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة وتقييم الوضع الصحي والإنساني في اليمن”.

وتابع “نواصل الدعوة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين”.

Our mission to negotiate the release of @UN staff detainees and to assess the health and humanitarian situation in #Yemen concluded today. We continue to call for the detainees’ immediate release.

