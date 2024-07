المدير الفني لافتتاح الألعاب الأولمبية ينفي أن يكون أحد العروض “مستوحى” من العشاء الأخير

باريس: نفى المدير الفني لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية توما جولي، الأحد، أن يكون أحد العروض “مستوحى” من لوحة العشاء الأخير، بعدما أثار هذا العرض صدمة بين أوساط اليمين المتطرف والكنيسة الكاثوليكية.

وقال جولي، في حديث عبر “بي أف أم تي في”: “ليس لدي مطلقاً أي رغبة في السخرية من أي أمر أو تشويهه. أردت إنجاز حفل افتتاح ينطوي على إصلاح ومصالحة، ويعيد تأكيد قيم جمهوريتنا”.

وبدأ عرض خلال الافتتاح بمشهد لأشخاص بينهم رجال بملابس نسائية يجتمعون حول مائدة، معيداً إلى الأذهان لوحة العشاء الأخير التي تمثل الوجبة الأخيرة التي تناولها يسوع مع تلاميذه.

وكان مجمع أساقفة فرنسا استنكر ما وصفه بـ “مشاهد تنطوي على سخرية واستهزاء بالمسيحية”.

وأكّد جولي أنّ العرض غير مستوحى من العشاء الاخير. وقال: “أعتقد أن الأمر كان واضحاً جداً، يصل ديونيسوس إلى المائدة، لأنّه إله الاحتفال (…) والخمر وأب سيكوانا، إلهة النهر”.

وتابع: “كانت الفكرة تكمن بالأحرى في إقامة احتفال وثني كبير مرتبط بآلهة أوليمبوس…”.

