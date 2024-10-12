المدير الفني لـ”فندي” كيم جونز يترك منصبه في دار الأزياء الإيطالية

روما: أعلنت دار “فندي” الإيطالية الجمعة أنّ مديرها الفني كيم جونز ترك منصبه الذي تولّاه لأربع سنوات، من دون أن تشير إلى الشخص الذي سيخلفه.

وقالت الدار التابعة لشركة “ال في إم اتش” الفرنسية العملاقة الفاخرة في بيان إنّ “كيم جونز وفندي يعلنان بشكل مشترك أن جونز سيترك منصبه كمدير فني للمجموعات النسائية والأزياء الراقية”.

ويحتفظ كيم جونز بمنصبه في “ديور أوم” Dior Homme التابعة أيضا لـ”ال في ام اتش”. وتولى المصمم الإنكليزي البالغ 51 عاما منصبه خلفا لكارل لاغرفيلد في أيلول/ سبتمبر 2020.

وتابعت “فندي” أن “جونز ساهم بشكل كبير في الميراث الإبداعي للماركة، إذ دمج الجمالية الحديثة والمتعددة الثقافات بشكل متناغم في تاريخ الدار”، مضيفة “طوال هذه السنوات الأربع من التعاون، أنجز جونز عمله بشغف وابتكار”.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”ال في ام اتش” برنار أرنو في البيان، إنّ “كيم جونز مصمم موهوب جدا رسّخ مدى السنوات الأربع الأخيرة رؤيته الفردية والمتعددة الثقافات في فندي. أشكره على مساهمته وأتطلع إلى رؤية إبداعه يستمر في الازدهار لدى ديور مان”.

وعرض جونز آخر مجموعة له في أيلول/ سبتمبر خلال أسبوع الموضة في ميلانو للأزياء النسائية لربيع وصيف 2025. وتحتفل “فندي” العام المقبل بالذكرى المئوية لتأسيسها.

(أ ف ب)