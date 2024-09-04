المدينة الإعلامية القطرية تطلق فعالية «قصص عالمية» في مدينة البندقية

الدوحة – «القدس العربي»: أطلقت المدينة الإعلامية قطر فعالية بعنوان «قصص عالمية، عدسة محلية»، في مدينة البندقية الإيطالية بالتعاون مع مؤسسة الدوحة للأفلام، لتسليط الضوء على الدور الواعد الذي تلعبه قطر كمركز لدعم أواصر التفاهم بين الثقافات وتعزيز التعاون الإبداعي المشترك عبر مختلف وسائل الإعلام.

وأزاحت لجنة التحكيم الستار عن العمل الفني «الوصل»، الذي جسَّد مزيجاً إبداعياً لقناع يحمل هويات ثقافية مختلفة، شارك في ابتكاره كل من الفنانة القطرية فاطمة الشيباني والفنان الإيطالي نيكولو جالاسّو.

ويجمع هذا العمل بين قناع «كرنفال البندقية» التقليدي، و»البَطّولة» القطرية، ليعكس التأثير العالمي للإعلام والأفلام والفن، مما يشجع على استكشاف ثقافات جديدة غنية.

ويعد هذا الإبداع الفني المستوحى من الثقافتين القطرية والإيطالية، بمثابة تجسيد حقيقي للتواصل بين الثقافات.

وفي حديثه عن قدرة الصناعات الإبداعية على الربط بين الثقافات، أكد الشيخ الدكتور عبداللَّه بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية قطر، على أهمية التعاون الثقافي قائلاً: تعد هذه الفعالية خطوة أولية لبدء المحادثة، وإثارة الفضول حول القيمة التي يمكننا منحها لمزيد من شركات الإعلام العالمية ومحترفي القطاع الإعلامي، الذين هم على دراية تامة بإمكانيات العالم العربي، ويتطلعون إلى توسيع نطاق أعمالهم في الشرق الأوسط. نحن نسعى إلى عقد شراكات دولية ومد جسور تواصل ثقافي، تعزيزاً لمكانة قطر كوجهة رائدة للمبدعين.

ويؤكد هذا الحدث على توطيد العلاقات الثقافية مع دولة إيطاليا، ويسلط الضوء على الجهود التي تبذلها المؤسستان من أجل وضع قطر في مركز الصدارة، كوجهة رائدة لصُنّاع المحتوى ورواد الأعمال والمبتكرين وكافة المواهب الإبداعية من مختلف أنحاء العالم.

بدورها، قالت السيدة فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام، «تكمن قوة السرد القصصي في قدرته على ربط الثقافات، وتجسيد قيمنا الإنسانية المشتركة. لطالما أيّدَت مؤسسة الدوحة للأفلام الاستعانة بالفنون البصرية لتعزيز التقارب بين المجتمعات، وعرض قصص واقعية وملهمة تعزز مشاعر التعاطف والتفاهم بين الثقافات. وتشكل السينما العربية جزءاً حيوياً وجوهرياً من المشهد السينمائي العالمي، حيث تمتلك عمقا ثقافيا كبيرا، وفنا قصصيا غنيا، وبحثاً في القضايا الاجتماعية المعقدة».

وأضافت الرميحي: «يعد استمرار تكريم مهرجان البندقية السينمائي لصُنّاع الأفلام العرب، بمثابة تأكيد على أهمية التنوع الثقافي في السينما، ويبرز القيمة الحقيقية لعرض الفنون. نحن نفخر بدعم 12 مشروعاً من المنطقة في نسخة هذا العام من المهرجان، وهذا الأمر لا يجعلنا نحظى بمشاركة الجماهير الدولية فحسب، بل يؤكد ايضاً على مدى إثراء رؤيتنا لعالم السينما».