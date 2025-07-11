«المدينة الصامدة» في الضفة بوجه حصار الاحتلال

رام الله- «القدس العربي»: يفتخر المهندس الزراعي البيئي سعد داغر صاحب الخبرة التي تمتد لأكثر من25 عاما، بأن عائلته لن تتأثر في حال ضرب الاحتلال الإسرائيلي حصارا شديدًا على المنطقة التي يعيش فيها. السبب في ذلك بسيط للغاية، فعلى مائدة عائلته ما لا يقل عن 5 أصناف من الأطعمة مصدرها حديقته المنزلية أو أنتجها بنفسه.

ويروى داغر لـ»القدس العربي»، بحماس: «الناس عادة تنضرب على رأسها في أي إغلاق احتلالي، فعليا العائلات تجوع، أما بالنسبة لي فلن أجوع.. لقد أنتجت الفريكة والبصل والبطاطا والبندورة والزيت والقمح…الخ».

وداغر نموذج للعاملين في الزراعات الحضرية، داخل المدن الفلسطينية التي تواجه هجمة احتلال استعماري تتقصد تدمير مختلف جوانب الصمود الفلسطيني ومن بينه الأمن الغذائي.

وتعرّف «منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» الزراعة الحضرية وشبه الحضرية على أنها ممارسات تدرّ الأغذية وسواها من المخرجات عن طريق الإنتاج الزراعي التي تجري على الأرض والأماكن الأخرى داخل المدن والمناطق المحيطة بها.

والفلسطينيون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وكذلك في قطاع غزة قبل حرب الإبادة، بأمس الحاجة إلى أمن غذائي في ظل سياسات الحصار الإسرائيلية التي غالبا ما يفرضها على المجتمعات الفلسطينية.

وعلى سبيل المثال، قبل حرب الإبادة، شكلت الزراعة الحضرية وشبه الحضرية غالبية الأنماط الزراعية المستخدمة في قطاع غزة، بحسب «منتدى غزة للزراعة الحضرية وشبه الحضرية».

لكن هذا النوع من الزراعة يرتبط كذلك بالوعي المجتمعي.

وفي هذا السياق، ينتقد داغر، في حديثه إلى «القدس العربي»، طريقة تعاطي الفلسطينيين مع الأزمات المختلفة التي مروا فيها خلال السنوات الماضية، «لقد عشنا تجارب صعبة خلال العقدين الأخيرين.. وذاكرتنا قصيرة، بعد انقضاء كل أزمة ننسى ونبدأ من جديد وتحديدا أزمات الغذاء».

ويضرب مثالا على ذلك أزمة جائحة «كورونا»، و»من ثم جاءت أزمة أوكرانيا حيث قطعت سلاسل توريد الغذاء عالميا، إلى جانب أزمات الاحتلال وحروبه ضدنا، وتحديدا تجويع قطاع غزة.. ونحن لسنا بعيدين عن هذا السيناريو… الضفة يحدث فيها الكثير، والقادم فهو أعظم».

ويُعدّ داغر مهندسًا زراعيًا غير تقليدي، فقد ورث محبة الأرض من والده، وهو اليوم من المختصين بعلم الزراعة البيئية بفضل تجاربه الثرية منذ أكثر من 25 عاما، وهو مدرب ومستشار في مجال الهندسة الزراعية، ومجال التغير المناخي واحتضان مياه الأمطار في الطبيعة، بالإضافة إلى تأسيسه المزرعة الإنسانية في بني زيد الشرقية.

ويطالب داغر المواطنين في الضفة الغربية بالزراعة، وتحديدا أولئك الذين يعيشون في المدن الفلسطينية المحاصرة.

ويقول: «كي نزرع فنحن بحاجة إلى شمس وماء وهواء وبذور وإرادة فقط… وطالما هناك معرفة فهذا ممكن. أي مكان تصله الشمس يمكن أن يكون مناسبا للزراعة».

«ازرعوا.. حتى لو على الشباك»

كما يحثّ المواطنين على استعادة القدرة على إنتاج الغذاء في المدينة، «مثلا على: البلكونة والشباك والسطح والحاكورة وساحة الدار».

ويستذكر تجربة قام بالإشراف عليها: «لقد زرعنا في متر مربع واحد نحو 39 نبتة وكلها مصدر غذاء وتتفاوت في أوقات نضوجها».

ويرى أنه حتى لو لم يكن لدى المواطنين في المدن الفلسطينية أرض، وفي حال فشلوا في استئجار أراض بمساحات صغيرة للزراعة (عن طريق الضمان) فيمكنهم إنتاج الغذاء بواسطة «كرات الطين» التي توضع فيها البذور ومن ثم تقذف في الأراضي غير المزروعة في المدينة.. وعندما ينزل المطر تنبت البذار.. ولاحقا نقطف الثمار»، وإنتاج الغذاء «مسألة حيوية لنا في ظل ظروفنا التي نعيشها ولأسباب عديدة جدا أبرزها الاحتلال».

ولا توفر بلديات مثل البيرة ورام الله إحصائية خاصة بمساحة الأراضي التي يمكن أن تصلح للزراعة، لكنها مهملة لغياب أصحابها بفعل السفر، أو لعدم استثمارها من قبلهم لعدم الرغبة أو لعدم وجود وقت لدى العائلات، لكن المؤكد أنها كبيرة ويمكن رؤيتها في كل أحياء المدينتين.

ولدى داغر شغف كبير في مجال الزراعة منذ صغره، فقد نشأ منذ بداية حياته على الزراعة وحصاد القمح، برفقة والده الذي تعلم الفلاحة على يديه، ورعى الأغنام خلال سنوات الدراسة الثانوية، ثم أكمل تعليمه في تخصص العلوم الزراعية في روسيا، حيث حصل على الماجستير في العلوم الزراعية.

سيادة غذائية أسرية

يقول مقدما قراءته الخاصة للواقع الفلسطيني اليوم: «حتى لو في المدينة حيث المساحة الزراعية قليلة فإننا يمكن أن نخلق ونحقق السيادة الغذائية الأسرية والعائلية، يمكننا بسهولة أن نصل لسيادة غذائية أسرية إلى حد ما من أجل أن نصمد، وهذا مطلوب في ظل سياسات الاحتلال».

وبدل الافتخار بمصطلح «المدن الذكية» يقول داغر، نحن بحاجة إلى «مدينة صامدة»، يكمل: «يجب الذهاب إلى هذا الموضوع، فنحن مقبلون على وضع صعب جدا، وأقول ذلك وأنا لست متشائما ابدا.. لكني أرغب بتحذير أبناء شعبي».

وينتقد داغر، إلى جانب الأكاديمي والباحث في جامعة القدس سامر رداد، تعاطي الحكومات الفلسطينية مع القطاع الزراعي ومسألة زيادة الإنتاج والزراعة الحضرية أيضا المعترف بها دوليا.

حسب داغر فإن «التكنولوجيا والأسمدة والبذار المعدلة وراثيا ومبيدات وبرامج الزراعة الحديثة كلها أمور حرفت العملية الإنتاجية، وغيرت من الطريقة التي كان يجب أن نعمل وفقها، فنحن بحاجة إلى سيادة نمط الزراعة البيئية التي تعتبر أكثر إنتاجية من الزراعة الكيماوية، بعكس ما يتم الترويج له».

يكمل في هذه النقطة: «يمكن في الزراعة البيئية أن يكون في الدونم الواحد نحو 18 نوع من الغذاء، هناك إمكانية أن ينتج ذلك في المدينة المحاصرة وبمساحات أقل من الدونم… أسرة من 5 أفراد بحاجة إلى 100 متر مربع حتى تنتج خضارها بالكامل، وهناك تجارب تثبت ذلك».

حواكير وزراعة حضرية

أما سامر رداد، الأستاذ باحث في قسم الجغرافيا والدراسات الحضرية في جامعة القدس، فقد نشر قبل أيام مقالا بحثيا حول مفهوم الحاكورة الفلسطينية الغائية، حمل عنوان: «حواكير فلسطين وسيلة للأمن الغذائي»، يعرضها كوسيلة تسهم بشكل كبير في سدّ الحاجة الغذائية تحت الاحتلال وتعزيز التكافل الاجتماعي.

ولأجل هذا الغرض ينظر رداد إلى مفهوم «الزراعة الحضرية» التي تعني بشكل أساسي، الزراعة داخل المدن وعلى الهوامش القريبة منها من دون الأرياف. ويرى أنها زراعة مهمة لأنها تدعم الاقتصاد وتحديدا الفقراء، «فمن يعمل بالزراعة في المدن هم الفقراء، وبالتالي تدعم الاقتصاد الحضري وتعزز التنمية الاجتماعية، وتساهم في الحماية البيئية أيضا، كما أنها تساهم في الاستدامة والتنمية وتحقق الأمن الغذائي».

أسعار متفاوتة

يعود رداد في حديثه إلى الانتفاضة الثانية، قبل نحو 25 عاما، ويضرب مثالا دالا على سياسات الحصار وغياب الزراعة الحضرية وتأثر المواطنين بذلك: «لقد كان سعر كيلو البندورة في رام الله نحو 10 دولارات، والكوسا نفس الثمن، فيما كانت في جنين وطوباس تُلقى في القمامة، والسبب سياسات الحصار والإغلاق الإسرائيلي، وهو ما تكرر في الوقت الراهن أي عام 2025».

ويقول «في ظل سياسات الحصار والإغلاق وقطع سلاسل التوريد من الريف للمدن ومنع التنقل، وهو ما يعني أن سعر تكلفة النقل تصبح أعلى 4 أضعاف من الوضع الطبيعي يكون السؤال: لماذا لا نزرع في المدن؟».

فـ»العالم عاد أخيرا للانتباه إلى أهمية الزراعة الحضرية»، وهو إذ يقول ذلك ينتقد السياسات الحكومية الفلسطينية التي تتجاهل هذا الأمر رغم أن نسبة الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق الحضرية تجاوزت 84% من السكان.

«لقد أصبحنا مجتمعا متحضرا، ولذلك الزراعة الحضرية مهمة» حسب الباحث رداد.

ويختم قائلا جملته المركزية: «إن لم تخطط لنفسك فأنت ضمن مخططات الآخرين، وعدم سيادتنا على الغذاء في السياق الفلسطيني مسألة مخططة تماما، وهو ما يتطلب العمل على تجاوزها».

في هذا السياق يفضل رداد الحديث عن الحاكورة بصفتها «ميراثًا ممتدًا في فلسطين، يمثل مصدرا من مصادر الزراعة الحضرية، ساهم في الأمن الغذائي في ظل واقع الاحتلال، كما ساعد في تعميق سُبلِ التكافل والتواصل الاجتماعي».

ندوة في البيرة

بلدية البيرة بدورها، نظمت قبل أيام ندوة حوارية متخصصة حملت عنوان «الزراعة والغذاء في أوقات الطوارئ والحرب: تجارب ونماذج عملية»، وذلك في «مركز البيرة الثقافي»، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين. وطرح د. سعد عميرة، مدير «مركز البيرة الثقافي»، أسئلة في سياق افتتاحيته للندوة حيث قال: «هل تستطيع المدن لعب دور الحاضنة المجتمعة للمجتمعات الريفية المرتبطة بها ولصغار المزارعين؟ ما هي أنماط الإنتاج الزراعي الأمثل في ظل الحرب؟ ما هي إمكانية أن يكون هناك مفهوم السيادة على الغذاء في ظل الاستعمار؟ ما هي إمكانية ذلك وما حدوده في ظل اقتصاد سياسي قائم على سحق أنماط الإنتاج الزراعي في فلسطين؟ وما دور البلديات الكبرى للمدن الفلسطينية في ذلك؟».

ورأي أن الثقافة الزراعية في المنطقة تلعب دورا كبيرا في مسألة «طول النفس والبقاء والصمود».

يقول عن الندوة: «فكرنا بمناقشة قضية متخصصة تعالج مشاكل جذرية تطرح أفاقًا للحلول، وبلدية البيرة قادرة على المساهمة في هذه الحلول مثل القيام بتدريبات في موضوع الزراعة الحضرية وطريقة تنظيم المخططات الهيكلية من خلال الاهتمام بمسالة نقص التصنيف الزراعي وتأكله».

ويؤكد عميرة في حديث مع «القدس العربي» أن المدن الفلسطينية تعاني من الخنق والحصار والمجاعة، وهي في ذلك بدرجات متفاوتة. هنا «مركز البيرة الثقافي» يريد القيام بدور اجتماعي، لقد كنا دوما نفهم الحرب على أنها قصف، واجتياح، وإغلاق، وحواجز.. الخ، ولكن جزءًا من تاريخنا وتاريخ الحرب مرتبط بالغذاء والمجاعة وقدرة الاحتلال على السيطرة على مصادر الغذاء ومساحات انتاجه، وتطويع أنماط حياتنا بطرق غير إنتاجية وهو ما تكثف أخيرًا، ويستحق النقاش والاهتمام».

وعن دور البلديات في ذلك يقول «الجميع يرى مشاهد نقص الغذاء وتدمير المساحات الإنتاجية والزراعية وتهجير المزارعين والسيطرة على الأراضي في كافة المناطق الفلسطينية.. والبلدية فتحت النقاش وبمشاركتها إلى جانب مزارعين وخبراء ومهندسين وأكاديميين وإعلاميين، وساهمت في إعادة النقاش حول: «ما دور البلديات في مسألة فتح فضاءات لمساحات إنتاجية وزراعية».

وحسب عميرة كان من ثمرة الندوة موافقة البلدية لدعم دورات في الزراعة البيئية لسكان المدينة وعشرات من المزارعين الذين يمكن أن يزرعوا الأسطح والمنازل أو المساحات المتوفرة حول المدينة.

ويختم عميرة حديثه التشديد على أنه في أوقات التدمير والحروب والابادة والتجويع والحصار فإن عامل الزمن مهم، «إنه يعني طول النفس، أي مسألة البقاء، وكلاهما يرتبطان بالزراعة التحررية وبمفاهيم السيادة على الغداء».