المذابح تتواصل والمقاومة تستهدف 3 ناقلات جند إسرائيلية

غزة ـ «القدس العربي»: نفذ الاحتلال عدة مجازر في غزة، أمس الخميس، أكثرها وحشية كان في مدينة غزة ومخيم جباليا ورفح، حيث سقط عدد من الشهداء والمصابين، فيما استهدفت المقاومة ثلاث ناقلات جند إسرائيلية في رفح. وفي مدينة غزة، سقط خمسة من الشهداء وعدد آخر من المصابين بجراح مختلفة، بينهم امرأة وطفلان من عائلة “الحداد”، عندما دمرت طائرات الاحتلال بناية سكنية قرب شركة الكهرباء في حي الصبرة. كما سقط عدد من الشهداء والجرحى في غارة إسرائيلية على شقة سكنية تقع في شارع الثلاثين.

وفي شمال قطاع غزة، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا مأهولا بالنازحين في بلدة جباليا.

وقال جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، في بيان: “استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر (لم يحدده) في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في جباليا” .

وأفاد شهود عيان بأن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة عزام يتكون من عدة طوابق، ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل ومقتل وإصابة من كان في داخله.

وأوضحوا أن المنزل كان يضم نازحين بينهم نساء وأطفال، وأن طواقم الدفاع المدني والطوارئ تعمل على البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

كما سقط شهيدان هما رجل وزوجته، وعدد من الإصابات، جراء قصف منزل لعائلة “شاهين” يقع في منطقة الفاخورة.

في الموازاة، استمرت العملية البرية ضد مدينة رفح. واستشهد 5 فلسطينيين، بينهم طفلتان وامرأة، جراء قصف استهدف تجمعا لمواطنين.

وقال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، في بيان: “انتشلت طواقمنا جثمانين إثر قصف إسرائيلي (بطائرة مسيرة) استهدفهما في مدينة رفح جنوبي القطاع”.

إلى ذلك، أعلنت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” تفجير واستهداف ثلاث ناقلات جند إسرائيلية في مدينة رفح جنوب غزة .

وقالت في منشور على منصة “إكس” إنه “بعد عودتهم من خطوط القتال أكد مجاهـدونا إيقاع رتل من الآليات الصهيونية في كمين مركب في محيط شركة الاتصالات غرب المستشفى الكويتي في مدينة رفح”.

وأضافت: “تمكن مجاهدونا من تفجير ناقلة جند صهيونية بعبوتي شواظ واستهداف ناقلتي جند أخريين بقذيفتي الياسين 105 والتاندوم”.