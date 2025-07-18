المذيع مصطفى الأغا يغادر «أم بي سي» بعد 19 عاما على تقديم برنامج «الحلم»

دبي – «القدس العربي»: أعلن الإعلامي الفلسطيني السوري مصطفى الأغا انتهاء فترة تقديمه لبرنامج «الحلم» عبر شاشة ام بي سي.

وكتب عبر حسابه في موقع تويتر: «تشرفت على مدى 19 عاماً بتقديم جوائز الحلم عبر شاشة ام بي سي، واليوم قدمت جائزة المليون دولار ، وهي آخر ظهور لي في الحلم، كل الشكر للمجموعة ولفريق الحلم المستمر عبر الشاشة الأحلى والأكمل والأجمل».

يذكر أنه في مارس 2025، كشف بسام البريكان، المتحدث الرسمي لمجموعة «إم بي سي»، عن مستقبل الإعلامي مصطفى الآغا بعد توقف برنامجه الشهير «صدى الملاعب»، الذي استمر لما يقارب 19 عامًا.

وأعلن الآغا بنفسه عن نهاية البرنامج عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، حيث قال في تغريدة: «الجمعة والسبت 4/4 و 5/4 إن شاء الله آخر حلقتين من صدى الملاعب».

وأضاف: «البرنامج الذي تشرفت بإدارته على مدى 19 عامًا حقق فيه كل الجوائز الإعلامية ودخل كل بيت عربي، ولكن آن له أن يتوقف».