المرابطون يحلمون بتحقيق الانتصار الأول في أمم أفريقيا 2023

أبيدجان: في ظهوره الثالث على التوالي بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، يطمح منتخب موريتانيا لتسجيل مشاركة مميزة في المسابقة القارية المقبلة، تختلف عن ظهوره السابق في النسختين الماضيتين.

وحافظ المنتخب الموريتاني على مقعده في كأس الأمم الأفريقية، التي تقام بكوت ديفوار خلال الفترة من 13 كانون الثاني/ يناير حتى 11 شباط/ فبراير 2024، بعدما سبق أن شارك في نسختي 2019 بمصر و2021 في الكاميرون.

وأوقعت قرعة مرحلة المجموعات في البطولة، المنتخب الموريتاني في المجموعة الرابعة برفقة منتخبات الجزائر، الفائز باللقب عامي 1990 و2019، وأنغولا وبوركينا فاسو.

ويرغب منتخب موريتانيا في اجتياز مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة، ولو عن طريق التواجد ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بدور المجموعات، بعدما ودع المسابقة مبكرا من الدور الأول في مشاركتيه السابقتين، دون أن يحقق أي انتصار.

وخاض المنتخب الموريتاني، الذي يتواجد في المركز الـ105 عالميا والـ22 أفريقيا في التصنيف الأخير للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 6 مباريات في أمم أفريقيا، حقق خلالها تعادلين، فيما تكبد 4 هزائم، وأحرز لاعبوه هدفا وحيدا، في حين استقبلت شباكه 11 هدفا.

ويستعين منتخب موريتانيا بالمدرب أمير عبدو، الذي قاد منتخب بلاده جزر القمر لتحقيق مشاركة تاريخية في النسخة الماضية للبطولة، عندما تأهل لدور الـ16 في ظهوره الأول بأمم أفريقيا في مفاجأة مدوية.

ويمتلك عبدو (51 عاما)، الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، خبرة واسعة في ملاعب القارة السمراء، يسعى المنتخب الموريتاني للاستفادة منها في المشاركة المقبلة بأمم أفريقيا.

وتضم قائمة منتخب موريتانيا المشاركة في البطولة المقبلة، مزيجا من اللاعبين المحليين والمحترفين في أوروبا والوطن العربي وأفريقيا، حيث يأتي في مقدمتهم أبوبكر كامارا، مهاجم الجزيرة الإماراتي، الذي أحرز 8 أهداف خلال 19 مباراة دولية لعبها مع الفريق ليصبح هو هداف الفريق بالقائمة الحالية.

كما يتواجد في القائمة أيضا كل من حميه الطنجي، مهاجم الاتحاد الليبي، وعلي أعبيد مدافع أراد الروماني، وباكاري نداي، مدافع القوة الجوية العراقي، ومحسن بده، لاعب وسط نواذيبو الموريتاني، الذي يشارك للمرة الأولى في مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى إبراهيما كيتا، لاعب تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي.

واقتنص منتخب موريتانيا ورقة الترشح لكأس الأمم الأفريقية، عقب حصوله على المركز الثاني في ترتيب المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة للمسابقة، التي ضمت منتخبات الكونغو الديمقراطية والجابون والسودان.

وحصل منتخب موريتانيا على 10 نقاط في مشواره بالتصفيات، عقب تحقيقه 3 انتصارات وتعادلا وحيدا، فيما تكبد خسارتين، وأحرز لاعبوه 9 أهداف واستقبل مرماه 7 أهداف، وتصدر أبوبكر كامارا ترتيب هدافيه بالتصفيات برصيد 3 أهداف.

وبينما تشهد المسابقة المواجهة الثانية بين موريتانيا وأنجولا في أمم أفريقيا، بعدما سبق أن تعادلا بدون أهداف في دور المجموعات بنسخة عام 2019، فإن المنتخب الملقب بـ(المرابطون) يستعد لملاقاة الجزائر وبوركينا فاسو للمرة الأولى في البطولة.

وستكون مباراة موريتانيا والجزائر أول مواجهة رسمية بين المنتخبين العربيين، منذ أن التقيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 1986 بمصر، حيث فاز حينها المنتخب الجزائري 4 / صفر في اللقاء الأول بملعبه، قبل أن يتعادلا 1 / 1 في موريتانيا.

في المقابل، يستعد المنتخب الموريتاني لملاقاة نظيره البوركيني في المباراة الرسمية التاسعة بينهما، حيث حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الثمانية الماضية ضد منافسه، فيما تعادل في 3 لقاءات، وتلقى 4 هزائم.

وأثار منتخب موريتانيا قلق محبيه عقب بدايته الباهتة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث خسر صفر / 2 أمام مضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية، قبل أن يتعادل سلبيا مع ضيفه منتخب جنوب السودان في أول جولتين بالمجموعة الثانية للتصفيات في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ليحتل المركز الخامس بترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

وعلى الصعيد التاريخي، تأسس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم عام 1961، وانضم إلى فيفا عام 1964، قبل أن ينال عضوية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بعدها بأربعة أعوام.

وخاض المنتخب الموريتاني مباراته الدولية الأولى في كانون الأول/ ديسمبر عام 1961، حينما خسر 1 / 5 أمام منتخب مدغشقر، فيما حقق أضخم انتصاراته في كانون الأول/ ديسمبر 2006، بفوزه 8 / 2 على نظيره الصومالي، وتكبد أثقل هزيمة بتاريخه في أيار/ مايو 1972، حينما خسر 14 / صفر أمام منتخب غينيا.

ويتصدر سليماني دياللو قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية مع منتخب موريتانيا برصيد 76 لقاء، بينما يتربع شيخ مولاي أحمد على قمة ترتيب الهدافين التاريخيين للفريق برصيد 13 هدفا.

ولم يتمكن منتخب موريتانيا، الذي تبلغ قيمته التسويقية 8.95 مليون يورو، وفقا لموقع (ترانسفير ماركت) المتخصص في القيم التسويقية للاعبي كرة القدم، من الصعود لكأس العالم أو المشاركة في دورات الألعاب الأولمبية، كما خلا سجله أيضا من الحصول على أي ألقاب.

(د ب أ)