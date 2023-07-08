المراهق الأمريكي المفقود منذ 8 سنوات كان في منزله طوال الوقت ولكن “الدراما” ازدادت غرابة

تكساس- “القدس العربي”: قالت شرطة مدينة هيوستن في مؤتمر صحافي إنه لا يوجد دليل على أن رودولف “رودي” فارياس، الذي ورد أنه اختفى في عام 2015 عندما كان مراهقًا، كان بالفعل من المفقودين أو كان ضحية لسوء المعاملة.

كان هذا هو أحدث تطور في ملحمة غريبة تضمنت ادعاءات بأن فارياس كان مفقوداً منذ 8 سنوات وأن والدته جاني سانتانا قامت بتخديره وأجبرته على “لعب دور الأب” وإقامة علاقة محرمة.

وأضافت الشرطة “استنادًا إلى مقابلة رودي، لم تكن هناك أي تقارير عن اعتداء جنسي”.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات جارية وقالت إنه تم العثور على فارياس، البالغ من العمر الآن 25 عامًا، خارج كنيسة في جنوب شرق هيوستن، الخميس الماضي، بعد أكثر من ثماني سنوات من إبلاغ والدته عن فقده في 7 مارس 2015 ، عندما كان عمره 17 عاما.

ولا تعرف الشرطة حتى الآن السبب الذي دعا والدة فارياس للقول إنه لا يزال مفقوداً، إذ أخبرت الشرطة مراراً بأن الطفل الموجود في بيتها كان ابن شقيقتها.

ورحبت منظمات البحث عن المفقودين بالتطور المذهل باعتباره “معجزة” وسرعان ما انتشرت القصة على نطاق واسع.

لكن الجيران كانوا يهزون رؤوسهم ويتساءلون كيف يمكن أن يكون فارياس مفقودًا عندما تفاعلوا معه بانتظام لسنوات في نفس الحي الذي يُزعم أنه اختفى منه.

وقالت الشرطة إن المحققين توصلوا إلى أن فارياس لم يكن في عداد المفقودين أبدًا وعاد بالفعل إلى المنزل بعد يوم واحد من تقديم والدته بلاغاً عن فقدانه.

وكشف ناشط مجتمع يدعى كوننايل إكس أن فارياس قدم “شهادة مروعة” عن والدته.

وقال إكس، الذي حضر تحقيقات الشرطة مع الوالدة، إن فارياس قال إن والدته خدرته طوال الوقت وحبسته في المنزل وأساءت إليه جنسياً.