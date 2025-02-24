المرة الـ12.. نتنياهو يمثل أمام القضاء للرد على تهم الفساد

القدس المحتلة: مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية للرد على اتهامات الفساد الموجهة إليه.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذه هي المرة الـ12 التي يمثل فيها نتنياهو أمام المحكمة (منذ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024).

ويمثل نتنياهو أمام المحكمة لساعات 3 أيام في الأسبوع للرد على اتهامات الفساد الموجهة ضده.

ولكن القناة 12 الإسرائيلية قالت، الاثنين، إن نتنياهو طلب تقليص أيام مثوله أمام المحكمة من 3 أيام أسبوعيا إلى يومين.

وأضافت أن نتنياهو طلب عقد جلسة مغلقة لقضاة المحكمة بحضور وزير الدفاع يسرائيل كاتس لتبرير أسباب طلبه تقليص أيام ظهوره أمام المحكمة.

وأشارت القناة إلى أن قضاة المحكمة قرروا قبل بدء جلسة الاستماع أن الجلسات لن تمتد لأكثر من 14 جلسة استماع إضافية، بما في ذلك اليوم الاثنين.

ولفتت إلى أن طاقم الدفاع عن نتنياهو يطالب بعقد 24 جلسة.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات “1000” و”2000″ و”4000″ الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

كما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

فيما تتعلق الاتهامات في “الملف 4000” بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعيا أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”.

(الأناضول)