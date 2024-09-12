“المرجان”.. شوكولاتة جزائرية قابلة للدهن تسحر الأذواق في فرنسا وتهدد عرش “نوتيلا” ـ (فيديوهات)

الجزائر ـ “القدس العربي”:

يحقق منتج شوكولاتة “المرجان” القابلة للدهن المصنوعة في الجزائر، نجاحا غير مسبوق في فرنسا، جعل المتاجر أمام الطوابير الطويلة، لا تسمح بأكثر من علبتين لكل زبون. وأصبح هذا المنتج منذ بداية العام ظاهرة تجارية وإعلامية لافتة، تتسابق أكبر القنوات والصحف في الحديث عنه، في مجاراة لمواقع التواصل التي صنعت شهرته.

بينما تدفع الشركات أموالا طائلة لعرض منتجاتها على وسائل الإعلام، نجح هذا المنتج الجزائري في الحصول على دعاية مجانية على مواقع التواصل بعد تجريبه من كبار المؤثرين، بمفعول ضخم على المبيعات التي شهدت ارتفاعا قياسيا في الأشهر الأخيرة. ووصل الأمر إلى حد تهديد الشوكولاتة الجزائرية عرش “النوتيلا”، بعدما صرّح 75 بالمائة من الفرنسيين أن المرجان أفضل بكثير من العلامة الإيطالية، وفق استطلاعات للرأي.

وذكرت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، في مقال مكتوب وفيديو مصور، إن منتج “المرجان”، حقق نجاحًا عالميًا في صيف 2024 بفضل مقاطع الفيديو التي نشرها صناع المحتوى على منصة تيك توك. وأوضحت أن هذا المنتج، الذي يباع في الجزائر منذ عام 2021، تحول إلى ظاهرة في فرنسا خلال الأشهر الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن صوفيا، طالبة في الثانوية تبلغ من العمر 17 عامًا، أنها كانت واحدة من الشباب الفرنسيين الذين عبروا عن سعادتهم بتجربة “المرجان”. وقالت هذه الطالبة: “الجميع على تيك توك يتحدثون عنه، ويقولون إنه يشبه طعم كيندر بوينو. إنه لذيذ جدًا!”، مؤكدة على فرحتها وهي تتذوق المنتج.

ويتكرر كثيرا على لسان من جرّبوا المرجان، أنها تذكرهم بطعم كيندر بوينو، وهو ما يداعب ذكريات سعيدة في طفولتهم.

وأضافت الصحيفة أن العديد من المستهلكين يتبادلون عناوين المحلات التي توفر هذا المنتج في التعليقات على مقاطع الفيديو. وكتبت سارة طلبا للمساعدة: “عندما ذهبت إلى السوبر ماركت المجاور، لم أجد أي عبوة. هل يعرف أحد أين يمكنني الحصول عليه؟”. بينما نشر شخص آخر يدعى بلال مقاطع فيديو تنبه الناس عند وصول دفعات جديدة إلى بعض المتاجر.

وفي متجر “فال ديستوك” في أرجنتوي في إحدى الضواحي الفرنسية، أكد إبراهيم كيزوي، مدير المتجر، أن الهاتف لا يتوقف عن الرنين منذ يونيو. وقال: “99% من المكالمات تكون للاستفسار عما إذا كان المنتج متوفرًا”.

وأضاف إبراهيم أن عشرات الزبائن توافدوا على المتجر في الخامس من سبتمبر لشراء المنتج قبل بدء بيعه بنصف ساعة. وأكدت إحدى الزبونات، تدعى دجينا، أنها عادت للمتجر بعد أن علمت عبر تيك توك أنه سيتم بيع المنتج في الساعة 6 مساءً.

كما أوضحت أن “المرجان” يباع بسعر أعلى من منتج “نوتيلا” الشهير، حيث قال زوجان يعرفان المنتج منذ عدة سنوات: “رغم أنه أغلى، إلا أنه أفضل”. وأضافت الصحيفة أن النجاح الأخير لهذا المنتج بدأ بعد انتشار مقاطع الفيديو الخاصة بتجارب التذوق على منصات التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن المنتج كان يباع في الجزائر منذ عام 2021.

ونقلت الصحيفة عن موظف في شركة “CEBON”، وهي الشركة المنتجة لـ”المرجان” في الجزائر، قوله: “لقد زادت الطلبات بشكل كبير بعد انتشار مقاطع الفيديو على تيك توك”. وأكد أن الشركة اضطرت لزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد، ولكنها تفضل البقاء بعيدة عن الأضواء.

وفي هذا السياق، قال إبراهيم كيزوي إنه يبيع هذا المنتج منذ عامين، لكن المبيعات ارتفعت بشكل ملحوظ هذا الصيف. وأضاف: “قبل الضجة على تيك توك، كنت أبيع حوالي 50 عبوة في الشهر، لكن خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعت 5000 عبوة، ما تسبب في نفاد المخزون مرتين”. ولتلبية الطلب المتزايد، بدأ إبراهيم في تحديد عدد العبوات المسموح بشرائها لكل زبون بعبوتين فقط.

من جانبها، قالت قناة “سي نيوز” الفرنسية إن منتج “المرجان” الجزائري أصبح نجماً على منصة تيك توك، ما أدى إلى زيادة كبيرة في مبيعاته خلال صيف 2024. وأوضحت القناة أن هذا المنتج، الذي يتميز بطعمه القريب من “كيندر بوينو”، قد اجتاح الأسواق الفرنسية وأصبح مطلبًا شعبيًا بفضل شهرته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأبرزت القناة بأن عددًا من المستخدمين كانوا ينشرون مقاطع فيديو تظهر محاولاتهم العثور على “المرجان”. إحدى هؤلاء قالت في فيديو نشرته: “لقد جبت مارسيليا بأكملها لأعثر عليه!”، بينما كانت تعرض عبوات المنتج وكأنها وجدت الكنز المفقود، مشيرة إلى رغبتها الكبيرة في تجربته. ونشرت مقطع تذوق على تيك توك نال تفاعلًا كبيرًا.

وأضافت القناة أن هناك طوابير في فرنسا للحصول على عبوات “المرجان”، ونقلت عن متابع آخر أن “الجميع يصطف لشراء المنتج بطعم الكيندر بوينو. لم يسبق لهم تذوق شوكولاتة بهذه الجودة”. وأشارت إلى أن شهرة “المرجان” لم تقتصر على أفراد الجالية الجزائرية، حيث اعتبر المؤثر الشهير “يوهان بابز” أن المنتج يتمتع بطعم خاص لا يشبه نوتيلا ولكنه أقرب إلى الشوكولاتة الفاخرة.

La pâte à tartiner algérienne El Mordjene, victime de son succès sur les réseaux sociaux, se vend à prix d'or dans de rares boutiques en France 👉 L'équipe de @premiereedition l'a goûtée pic.twitter.com/FbOkEsJqyW — BFMTV (@BFMTV) September 10, 2024

أما إذاعة “أر تي أل” الفرنسية، فذكرت أن المنتج الجزائري، أصبح حديث الساعة على الإنترنت خلال الأسابيع الأخيرة. وأوضحت أن هذا المنتج، الذي لم يكن معروفًا في فرنسا حتى صيف 2024، شهد انتشارًا واسعًا بفضل تسليط الضوء عليه من قبل المؤثرين والطهاة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن “المرجان” يشبه إلى حد كبير المنتجات المشهورة مثل “نوتيلا” و”بون مامان”، بنكهة كريمة البندق التي تشبه طعم “كيندر بوينو”، وهو يُباع المنتج في عبوات سعة 700 غرام بسعر 8.50 يورو، ولكنه لا يتوفر في المتاجر الكبرى بفرنسا، بل في المحلات المتخصصة بالمنتجات الشرقية.

وأكدت الإذاعة أن شركة “سيبون”، التي تتخذ من الجزائر مقرًا لها وتنتج “المرجان”، قد زادت إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد. ورغم هذا النجاح الكبير، لا يحتوي المنتج على وصفة سرية، فهو يتكون من البندق، الكاكاو، الحليب المجفف، زيت النخيل، وكميات كبيرة من السكر.

وأما هذا النجاح منقطع النظير لمنتج جزائري في عقر دار عمالقة الصناعة الغذائية، طالب جزائريون بضرورة المسارعة في دعم مؤسسة المرجان التي هي في الأصل استثمار عائلي وتمكينها من توسيع استثماراتها ومنحها تسهيلات في التصدير، خاصة أن منتجها لا يزال يصل عبر “الشنطة” إلى أوروبا من خلال المهاجرين الجزائريين.

ولم يكن هذا النجاح دون تأثير على السوق الجزائرية المحلية، حيث عرفت منتجات هذه الشركة زيادة في الأسعار، وهو ما عزته الشركة إلى الوسطاء الذي استغلوا الطلب على منتجاتها في تحقيق أرباح خاصة بهم، بينما نفت هي تماما أن تكون قد رفعت من الأسعار.