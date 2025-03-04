المرزوقي عن قضية التآمر: مهزلة قضائية لإدانة خيرة رجال تونس

تونس – “القدس العربي”: قال الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي إن محاكمة المتهمين بقضية التآمر هي عبارة “مهزلة قضائية لإدانة مسبقة لخيرة رجالات تونس”.

وانطلقت الثلاثاء أولى جلسة المحاكمة في قضية التآمر على أمن الدولة، حيث يواجه المعتقلون تهما تتعلق بـ”تكوين وفاق إرهابي” و”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” و”محاولة تغيير هيئة الدولة”.

وكتب المرزوقي على موقع فيسبوك “ظاهرة تكاد تكون قانونا في مأساة كل مستبدّ: ولعه بالمحاكمات الصورية لمؤامرات وهمية تحاك من وراء ظهره، وسقوطه ضحية المؤامرات الحقيقية التي تحاك أمام انفه وهو لا يبصرها”.

وأضاف: “رأيت فعل هذا القانون مع ”المجاهد الأكبر” (الرئيس السابق الحبيب بورقيبة) الذي جنّد القضاء المستغَّل عقودا للتعامل مع ”مؤامرات” الديمقراطيين واليساريين والإسلاميين، فطرده من قصر قرطاج الشرطي الذي كلّفه بحمايته من مؤامراتهم المزعومة. ورأيت فعل هذا القانون مع ”صانع التغيير” (الرئيس السابق زين العابدين بن علي) الذي جنّد القضاء المنبطح للتعامل عقودا مع ”مؤامرات” الإسلاميين والديمقراطيين واليساريين، فطرده من قصر قرطاج شبّان لم ينخرطوا يوما في التنظيمات غير المرخص بها التي كانت في فكره وكر المتآمرين عليه”.

وتابع بقوله: “واليوم اشاهد تكرار نفس الظاهرة مع ”المبعوث الإلهي لإخراجنا من الظلمات إلى النور” (في إشارة للرئيس قيس سعيد) وهو يجنّد -منذ انقلابه الغادر- القضاء المرتزق للتعامل مع ”مؤامرات” لم توجد إلا في خياله بينما مصيره المحتوم بصدد التفاوض في أماكن وبين أشخاص لم يسمع بهم يوما ومفتاح باب السجن الذي ينتظره بين أيادي من لا يتوقع منهم إلا السمع والطاعة”.

ونظمت الشبكة التونسية للحقوق والحريات وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية في العاصمة، شارك فيها عشرات التونسيين، للتنديد بإجراء محاكمة غير مباشرة للمتهمين بقضية التآمر، والمطالبة بإجراء محاكمة علنية بحضور وسائل الإعلام.