المرزوقي: غياب الديمقراطية العربية مهد للعدوان الإسرائيلي على غزة

تونس – “القدس العربي”: قال الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي إن العدوان الإسرائيلي على غزة حاليا هو من النتائج غير المباشرة لغياب الديمقراطية في العالم العربي.

وكتب على صفحته في موقع فيسبوك “لو كنا 22 دولة ديمقراطية (عربية) تحكمها أنظمة وطنية قولا وفعلا، ومتعاونة في فضاء مشترك كما هو الحال في أوروبا، لما رأينا أهلنا في غزة والقطاع وسوريا والسودان واليمن في هذه الحالة المأساوية، ولا أتحدث عن سجوننا المكتظة من الخليج إلى المحيط وأدائنا ودورنا في العالم”.

وأضاف “مهمتنا مهما كانت الآلام وربما بفضلها -إن صح التعبير- أن نستيقظ والطريق واحد لا غير. وهذا الذي يدعو إليه البيان”، في إشارة إلى “إعلان سراييفو” في ختام مؤتمر عقده المجلس العربي في العاصمة البوسنية.

وكان المجلس أعلن أخيرا عن “تأسيس شبكة للديمقراطيين العرب، تَجْمع المناضلين من أجل الديمقراطية من جميع الأقطار العربية، على اختلاف فئاتهم العُمُرية، ومشاربهم الفكرية، وانتماءاتهم السياسية”.

ودعا من سمّاهم “شرفاء الأمة وقواها الديمقراطية” إلى الانخراط في هذه الشبكة، و”توحيد الجهود معنا، بالبناء على المشتركات، ونبْذ الخلافات، من أجل توفير شروط الانتصار في المعارك القادمة لاستئناف المسارات الديمقراطية المعطَّلة أو الموؤودة. وكلنا عزمٌ على بذل الجهود، وتسخير الطاقات، وتقديم التضحيات، من أجل طيِّ صفحة الاستبداد والفساد والتبعية في أوطاننا خلال أمد قريب، وتحقيق مبدأ المواطَنة الحُرَّة الكريمة في بلداننا، وإرساء اندماج فعَّال بين شعوبنا العربية، على أساس الحرية والكرامة والديمقراطية”.