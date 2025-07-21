المرزوقي لـ”القدس العربي”: مأساة غزة تسدل الستار على سردية الهولوكوست الإسرائيلية

تونس- “القدس العربي”:

أكد الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي أنه دخل في إضراب رمزي عن الطعام، ليوم الاثنين، تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ نحو عامين.

وقال في تصريح خاص لـ”القدس العربي”: “ما يحدث في غزة هو موت للسردية الإسرائيلية عن المظلومية والهولوكوست وبشاعة الغيتو (الفصل العنصري)، لأن الصهاينة قلدوا أعداءهم النازيين في كل شيء طبقا للقاعدة التي سنها فرويد: أنت لا تحارب عدوا زمنا طويلا إلا وأصبحت تشبهه. لا أحد يشبه اليوم النازيين قدر الصهاينة”.

كما توجه برسالة للشعوب العربية بقوله: “اخرجوا.. اخرجوا إلى أن يشبع الأطفال ويُرفع الحصار عن غزة وتنتهي حرب الإبادة. ونوجه نفس الطلب لبقية شعوب العالم إلى أن يخضع للإرادة العامة كمشة من المسؤولين يتصورون أن بوسعهم أن يفعلوا كل الموبقات دون محاسبة”.

وكانت حكومة غزة ومؤسسات أممية ودولية أطلقت أخيرا نداء استغاثة للعالم بعد تفاقم المجاعة في القطاع الذي أنهكه الجوع والمرض بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ عام 2007، والذي تضاعف بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.