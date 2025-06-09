المرزوقي لـ”القدس العربي”: “مادلين” أدت مهمتها باقتدار وأوقعت الاحتلال في فخ إعلامي وأخلاقي مُحكم

تونس – “القدس العربي”:

قال الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، إن سفينة أسطول الحرية (مادلين) أدت مهمتها على أكمل وجه، مشيرا إلى أنها نجحت في إيصال عدة رسائل لدولة الاحتلال وللفلسطينيين ولحكام العرب وقادة العالم.

وقال، في تصريح خاص لـ”القدس العربي”: “الأمر كان متوقعا، لكن السفينة مادلين أدت مهمتها حيث بعثت عدة رسائل، أعتقد أنها وصلت كلها. للإسرائيليين: سنواصل العملية وستسقطون دوما في نفس السفالة ونفس الفخ الإعلامي والأخلاقي بالهجوم على بشر مسالمين بزوارقكم الحربية، في مشهد هوليودي سخيف، وستتضح وحشيتكم للعالم أكثر فأكثر لترمي في القمامة كل سردياتكم حول الجيش الأكثر أخلاقية”.

وأضاف: “الرسالة الثانية لأهلنا في غزة: لن نترككم، فقضيتكم اليوم قضية أحرار العالم. والرسالة إلى حكام العالم وخاصة العرب: انظروا ماذا يفعل نشطاء مسالمون، وتحمّلوا خزي الصمت عن المذبحة الجارية في غزة”.

وتابع المرزوقي: “الرسالة للعالم: سيُكسر الحصار يوما وستدخل بواخر أسطول الحرية، لأنه ما ضاع حق وراؤه طالب، ولن نتخلى أبدا عن المطالبة بحق آخر شعب مستعمر على وجه الأرض في الحياة والاستقلال”.

وكان تحالف أسطول الحرية أعلن أن الجيش الإسرائيلي اختطف المتضامنين الدوليين الذين كانوا على متن سفينة مادلين، بعد أن اقتحمها فجر الإثنين خلال رحلتها لكسر الحصار عن قطاع غزة، ولاحقا أكدت الخارجية الإسرائيلية أنه تم اقتياد السفينة إلى ميناء أسدود، مشيرة إلى أن إسرائيل ستقوم بترحيل النشطاء على متنها إلى دولهم.

وكان القائد السابق للبحرية الإسرائيلية، اللواء (احتياط) إليعازر تشيني ماروم، اعتبر أن تعامل جيش الاحتلال مع سفينة مادلين هو “فشل دبلوماسي”، مؤكدا أن السفينة لا تمثل تهديدا أمنيا لإسرائيل، وكان ينبغي التعامل معها بشكل دبلوماسي، دون اللجوء إلى اعتراضها واعتقال النشطاء على متنها، وفق وسائل إعلام عبرية.