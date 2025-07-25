المرزوقي يدعو لطي صفحة “الانقلاب” واستعادة الديموقراطية في تونس

لندن- “القدس العربي”:

دعا الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي إلى التظاهر لطي صفحة “الانقلاب” واستعادة الديموقراطية في البلاد.

وقال في خطاب توجه به إلى التونسيين تزامنا مع الذكرى الثامنة والستين لعيد الجمهورية: “اخرجوا في كل القرى والمدن للمطالبة بإسقاط هذا النظام، وبعد ذلك سيكون لدينا حوار تونسي – تونسي لوضع القطار على السكة وبناء دولة القانون والمؤسسات للعودة إلى المسار الطبيعي الذي تم إيقافه بالثورة المضادة والمؤامرات الخارجية”.

وأضاف: “25 جويلية/ تموز هو ذكرى الانقلاب على الدستور والثورة (في إشارة تدابير الرئيس قيس سعيد)، ويجب أن يكون نهاية له، دعونا نغلق هذا القوس نهائيا ونمر مرة أخرى إلى الأمل والعمل واستعادة بناء دولة الثورة”.

ولفت المرزوقي إلى الأوضاع المتردية التي تعيشها تونس، على غرار “انهيار الطبقة الوسطى وزيادة تفقير الطبقة الفقيرة، والفساد المستشري في البلديات و”البرلمان الكاراكوز” وتدمير القضاء والمؤسسات، وإغلاق باب المستقبل أمام الشباب”.

وأضاف: “الوضع الحالي في تونس مرتبط بشخص غير كفؤ وغير شرعي لأنه انقلب على الدستور وزيف الانتخابات”.

ودعا للتصالح بين جميع التونسيين وتجاوز الخلافات الأيديولوجية بين الأطراف السياسية والالتفات إلى تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.

وكانت المعارضة التونسية دعت إلى التظاهر، الجمعة، لـ”استعادة الجمهورية” في عيدها الثامن والستين، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في البلاد.