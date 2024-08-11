المرزوقي يدعو لمواجهة الديكتاتورية بعد “مسرحية الانتخابات”- (تدوينة)

تونس- “القدس العربي”:
دعا الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي لمواجهة الديكتاتورية بعد ما سماه “مسرحية الانتخابات”.
وكانت هيئة الانتخابات أعلنت، مساء السبت، قبول ملفات ثلاثة مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية، هم الرئيس الحالي قيس سعيد إلى جانب أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، وأمين عام حركة عازمون، العياشي زمال.
وعلق المرزوقي بالقول: “والآن وقد اتضحت الأمور لمن يفهم ولمن لا يفهم ولمن لا يريد أن يفهم، انتخابات 2024 ليست انتخابات 2014 وإنما انتخابات 2004 (خلال حكم بن علي). قدّر مرة أخرى وقاحة شعار المنقلب: لا رجوع إلى الوراء”.
وأضاف، في تدوينة على موقع فيسبوك: “لذلك لم يبقَ لشعب المواطنين وقيادة يبلورها تشكل المقاومة الديمقراطية إلا إعداد المواجهة مع دكتاتورية تافهة وضعيفة قبل وإبان وبعد المسرحية التي يعدونها يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول، لاستعادة الحق الأول الذي جاءت به الثورة المباركة: حق التونسيين والتونسيات دون تدخل أجهزة الداخل والخارج في اختيار -بكل حرية ونزاهة وشفافية وفروسية – لا أقول من يحكمهم ولكن من يخدمهم في أعلى مراكز القرار”.
يا سيد مرزوقي بعد سنوات من معارضة نظام بن علي جاءتك فرصة التغيير والتصحيح بعد أن أصبحت رئيسا لتونس.فماذا فعلت؟وأين الديمقراطية؟ وأين الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؟الجواب لاشيء…
كان منصفاً. لم يظلم ولم يعتقل أحداً من معارضيه واحترم الدستور وتحمّل الخصوم . في عهده بدأت تونس تتنفّس الصعداء وتستعيد مكانتها في العالم. لكن، لم يكن في يده عصا سحريّة ليبني ماهدمته ديكتاتورية ماقبل الثورة، خلال زمن وجيز وفي فترة حرجة من تاريخ تونس الحديث، ولم يتدخل السيدالمرزوقي يوماً في شؤون القضاء. شتّان بين الثريا و…
لكن شعوباً اعتادت على حكام يحكمونها بالعصا الغليظة والمراسيم القمعيّة والقبضة الحديديّة، لم ترض بأسلوب المرزوقي . فوقعت في شرك من أرجعها عشرين عاماً -على الأقل إلى الوراء وهو يهلّل ويكرّر أن لاعودة إلى الوراء… «لاعودة إلى الوراء». فأين التقدّم؟
الأجواء التونسية الْيَوْمَ أسوء من أيام بن علي. لأن بن علي مع قسوته كان براغماتياً، على الأقل.
الدكتور المرزوقي تولّى الرئاسة، و كان نزيهًا و صادقًا، كما كان معدّل النموّ الإقتصادي 3% خلال عهدته . و الأهمُّ من ذلك أنه سَلّم السلطة لغيره، و قبِلَ بنتائج الصندوق، و لم ينكّل بمعارضيه، خلافًا لقيس سعيد الذي استعمل كل طُرُق التضليل و التّنكّر من أجل عدم تسليم السلطة لغيره، و في المقابل بقي معدّل النموّ 0% . لكن الأدهى أنّ هناك مجتمعات ترضى العيش تحت عصا رئيس مستبدّ، و كأنّها تستأنس للإستبداد، حتى بـصفر% تنمية . وهكذا خطب الحجاج في أهل العراق : ” إنّكم لَكَأهْلِ قريةٍ كانت آمنةَ يأتيها رزقها رغدًا، فكفرت بِأنْعُمِ اللـه، فأذاقها لِباسَ الجوع و الخوف..”