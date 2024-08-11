المرزوقي يدعو لمواجهة الديكتاتورية بعد “مسرحية الانتخابات”- (تدوينة)

تونس- “القدس العربي”:

دعا الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي لمواجهة الديكتاتورية بعد ما سماه “مسرحية الانتخابات”.

وكانت هيئة الانتخابات أعلنت، مساء السبت، قبول ملفات ثلاثة مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية، هم الرئيس الحالي قيس سعيد إلى جانب أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، وأمين عام حركة عازمون، العياشي زمال.

وعلق المرزوقي بالقول: “والآن وقد اتضحت الأمور لمن يفهم ولمن لا يفهم ولمن لا يريد أن يفهم، انتخابات 2024 ليست انتخابات 2014 وإنما انتخابات 2004 (خلال حكم بن علي). قدّر مرة أخرى وقاحة شعار المنقلب: لا رجوع إلى الوراء”.

وأضاف، في تدوينة على موقع فيسبوك: “لذلك لم يبقَ لشعب المواطنين وقيادة يبلورها تشكل المقاومة الديمقراطية إلا إعداد المواجهة مع دكتاتورية تافهة وضعيفة قبل وإبان وبعد المسرحية التي يعدونها يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول، لاستعادة الحق الأول الذي جاءت به الثورة المباركة: حق التونسيين والتونسيات دون تدخل أجهزة الداخل والخارج في اختيار -بكل حرية ونزاهة وشفافية وفروسية – لا أقول من يحكمهم ولكن من يخدمهم في أعلى مراكز القرار”.