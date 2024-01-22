المرزوقي يطالب بالإفراج عن 150 ألف معتقل في سجون النظام السوري- (تدوينة)

لندن- “القدس العربي”: دعا الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، الإثنين، إلى الإفراج عن 150 ألف معتقل قال إنهم موجودون في سجون النظام السوري.

ونشر المرزوقي على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك صورة له خلال مشاركته في فعاليات “أسبوع المعتقلين في سوريا” في باريس. وعلق بالقول “مساندة المنظمات الحقوقية السورية التي عقدت في باريس يوم 21 يناير/ كانون الثاني. تظاهرة للتذكير بوجود أكثر من مئة وخمسين ألف سجين في سوريا والمطالبة بإطلاق سراحهم. أضف لهم السجناء السياسيين في كافة أقطارنا العربية”. وقال “ليس محكوما على أوطاننا أن تبقي إلى الأبد سجونا كبرى تنغلق على سجون صغرى. ولا بد لليل أن ينجلي”.

وإلى جانب عمله السياسي، يعتبر المرزوقي من أبرز الحقوقيين العرب، إذ أسس مع عدد من رفاقه، المجلس الوطني للحريات في تونس عام 1998، في الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما اختير كأول رئيس للجنة العربية لحقوق الإنسان بين عامي 1997 و2000.

وخلال وجوده في رئاسة الجمهورية عام 2012، أعلن المرزوقي قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق احتجاجاً على ما قال إنها “الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد في حق الشعب السوري”. إلا أن الرئيس قيس سعيد قرر إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، معتبرا أن “قضية النظام السوري شأن داخلي يهمّ السوريين بمفردهم، والسفير يُعتمد لدى الدولة وليس لدى النظام”.