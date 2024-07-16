المرشحة البريطانية السابقة ليان محمد: حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي يبدأ بتفكيك الصهيونية

تونس- “القدس العربي”:

قالت ليان محمد، المرشحة السابقة للانتخابات البرلمانية البريطانية، إن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود، يبدأ بتفكيك الصهيونية كأيديولوجيا، داعية الحكومة البريطانية إلى التوقف عن إرسال الأسلحة إلى دولة الاحتلال التي قتلت وجرحت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة.

وخلال الانتخابات الأخيرة، حققت ليان محمد (بريطانية من أصول فلسطينية) نتائج مفاجئة، حيث تمكنت من الحصول على 15 ألف صوت، وكادت أن تطيح بالمرشح البارز في حزب العمال ووزير الصحة الحالي، ويس ستريتنغ، الذي تمكن من الفوز بفارق 500 صوت فقط.

هناك تغيير جذري في المجتمع البريطاني المسلم بعد حرب غزة، وهو يعتبر أن الحكومة خذلته بدعمها المتواصل لإسرائيل.

وأكدت محمد في تصريح خاص لـ”القدس العربي”، أنها تمكنت من “هزيمة” ستريتنغ رغم فوزه بفارق 512 صوتا، على اعتبار أن شعبية الأخير تقلصت إلى حد كبير، و”هو يعلم الآن أنه يحتل أحد أكثر المقاعد هامشية في المملكة المتحدة”.

وفسرت بقولها: “كان لدينا حركة مدعومة بالناس، واعتمدنا على عدد كبير من المتطوعين. لقد كانت حملة إيجابية، بينما فشل خصمي في إلهام الناس”.

واعتبرت محمد أن حرب غزة أثّرت بشكل كبير في نتائج الانتخابات البرلمانية البريطانية، حيث قالت: “لدينا الآن 5 نواب مستقلين، جميعهم جعلوا من غزة محور حملتهم الانتخابية. وفي العديد من المجتمعات ذات الكثافة السكانية الإسلامية، انخفضت حصة حزب العمال من الأصوات”.

وأضافت: “هذا يدل على أن هناك تغييرا جذريا في المجتمع المسلم البريطاني (فغزة تحولت إلى رمز)، وهذا يوضح أيضا قسوة الطبقة السياسية التي خذلتنا”.

من جهة أخرى، توجهت محمد برسائل إلى رئيس الحكومة كير ستارمر، الذي قالت إنه لا يختلف كثيرا عن نظيره ريشي سوناك، فكلاهما “لا يهتم كثيرا بالأبرياء الذين يموتون بسبب سياساته”.

وأضافت: “نريد من النظام السياسي البريطاني ألا يكتفي بالرد بشكل رمزي، من خلال الحديث عن وقف إطلاق النار. بل أن يقوم بحظر بيع الأسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات على هذه الدولة. حيث تشير تقديرات مجلة لانسيت الأخيرة إلى أن أكثر من 180 ألف شخص تم قتلهم (في العدوان الحالي على غزة). وهذا يتحمل مسؤوليته الغرب بقدر ما تتحمل مسؤوليته إسرائيل”.

يجب الاعتراف باغتصاب إسرائيل للأراضي الفلسطينية وضمان حق العودة للفلسطينيين وتفكيك الأيديولوجيا الصهيونية

وحول رؤيتها لحل الصراع المستمر منذ عقود بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قال محمد: “الحل يجب أن يبدأ بالاعتراف بأن إسرائيل اغتصبت الأرض. ويجب أن يكون هناك حق مطلق في العودة. كما يجب تفكيك الصهيونية كأيديولوجيا، فطالما بقيت على حالها، ستستمر هذه الأحداث الفظيعة”.

وتسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ تسعة أشهر على قطاع غزة باستشهاد أكثر من 38 ألف فلسطيني وإصابة حوالي 89 ألفا آخرين بجروح متفاوتة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.