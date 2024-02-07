المرشحة الجمهورية نيكي هيلي تخسر أمام “لا أحد” في الانتخابات التمهيدية بولاية نيفادا

نيفادا- “القدس العربي”: خسرت المرشحة الجمهورية نيكي هالي الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في ولاية ولاية نيفادا، وفقًا لتحليل أولي لنتائج ليلة الانتخابات، في تطور مذهل يأتي على الرغم من عدم وجود اسم الرئيس السابق دونالد ترامب على بطاقة الاقتراع.

وتم منح الناخبين خيارًا في بطاقة الاقتراع لاختيار مربع مكتوب عليه “لا أحد من هؤلاء المرشحين”، على الرغم من عدم تمكنهم من كتابة الاسم، ومن المتوقع فوز هذا الخيار بنسبة كبيرة.

ومن المتوقع أن تأتي هيلي، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة، في المرتبة الثانية.

ولم يكن اسم ترامب مدرجًا على بطاقة الاقتراع لأنه سيشارك بدلاً من ذلك في التجمع الحزبي الذي يديره الحزب الجمهوري في نيفادا يوم الخميس. وسيمنح التجمع جميع مندوبي الولاية البالغ عددهم 26 مندوبًا للفائز، الذي من المتوقع أن يكون الرئيس السابق.

ومع ذلك، فإن حقيقة خسارة هيلي تشكل إحراجًا كبيرًا للمرشحة التي جادلت بأنها المرشحة الأفضل للانتخابات العامة في مواجهة الرئيس بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل، لكنه يكافح من أجل تقليص دعم ترامب بين القاعدة الجمهورية. .

يتطلب قانون الولاية الجديد إجراء انتخابات تمهيدية رئاسية في ولاية نيفادا، لكن الحزب الجمهوري بالولاية واصل المضي قدمًا بنظام التجمعات الحزبية القديم على أي حال. بعد اختيارها المشاركة في الانتخابات التمهيدية، مُنعت هيلي من المشاركة في التجمع الحزبي.

وقال حاكم ولاية نيفادا جو لومباردو لصحيفة نيفادا إندبندنت قبل التصويت إنه يعتزم الإدلاء بصوته في كلا السباقين، والوقوف إلى جانب ترامب في المؤتمرات الحزبية والتصويت لصالح خيار “لا شيء” في الانتخابات التمهيدية.

خيار “لا شيء” مطلوب في صناديق الاقتراع التي تديرها الولاية.

فاز ترامب بكلتا ولايتي أيوا ونيوهامبشاير الشهر الماضي، وهو يتقدم بفارق كبير على هيلي في ولاية كارولينا الجنوبية، الولاية التي تنتمي إليها هيلي والولاية التالية التي ستصوت في تشكيلة الحزب الجمهوري. وتقام الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 24 فبراير.