المرشحة لمنصب السفير: ترامب يتوقع “نجاحا كبيرا” للأمم المتحدة

الأمم المتحدة: قالت إليز ستيفانيك مرشحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصب سفيرة البلاد لدى الأمم المتحدة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء إن ترامب “يتوقع نجاحا كبيرا للأمم المتحدة إذا ركزت على مهمتها التأسيسية المتمثلة في السلام والأمن الدوليين”.

ومن المتوقع أن يصدق مجلس الشيوخ على تعيين ستيفانيك وهي عضو في مجلس النواب، سفيرة لدى المنظمة الدولية التي تضم 193 عضوا، وهو المنصب الذي سيكون جزءا من حكومة ترامب خلال ولايته الثانية التي بدأت أمس الإثنين.

وقالت المرشحة “إذا تم التصديق على تعييني، سأعمل على ضمان أن تخدم مهمتنا لدى الأمم المتحدة مصالح الشعب الأمريكي، وتمثل سياسة الرئيس ترامب الخارجية القائمة على مبدأ أمريكا أولا والسلام من خلال القوة”.

وتبنت ستيفانيك النهج الأمريكي التقليدي تجاه دور الأمم المتحدة، وتعهدت بالسعي إلى إصلاح المنظمة العالمية ووكالاتها، ومحاربة ما تصفه واشنطن بالتحيز ضد إسرائيل والنفوذ الصيني المتزايد داخل الأمم المتحدة وعلى مستوى العالم.

وجاء مثول ستيفانيك أمام لجنة مجلس الشيوخ بعد أن أمر ترامب بوقف مساعدات التنمية الخارجية 90 يوما في انتظار تقييم الكفاءة والاتساق مع سياسته الخارجية. وأثارت هذه الخطوة تساؤلات لأن الكونغرس الأمريكي هو الذي يحدد ميزانية الحكومة الاتحادية.

وكانت ستيفانيك قد أشارت في وقت سابق إلى الأمر “المتعلق بكل المساعدات الأجنبية”. وقالت إنها ملتزمة بضمان مراجعة كل التمويل الأمريكي لبرامج الأمم المتحدة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق اليوم الثلاثاء إنه لم يتضح بعد مدى التأثير الذي قد يحدثه توقف المساعدات الأمريكية على وكالات الأمم المتحدة.

وتمثل المساعدات الخارجية حوالي واحد في المئة فقط من إجمالي الميزانية الأمريكية، وإسرائيل منذ فترة طويلة هي الدولة التي تتلقى الجزء الأكبر من هذه المساعدات، وأصبحت أوكرانيا في الآونة الأخيرة واحدة من أكبر المتلقين للمساعدات في ظل تصديها للغزو الروسي.

(رويترز)