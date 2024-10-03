المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الأمريكي تيم والز يشارك في قمة “مليون صوت مسلم”

واشنطن- “القدس العربي”: من المقرر أن يحضر حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، قمة مجموعة مناصرة المسلمين الأميركيين مساء الخميس في محاولة لحشد الناخبين بينما تعمل كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، على استعادة المؤيدين العرب والمسلمين الأميركيين الذين يشعرون بخيبة الأمل إزاء دعم حزبها المستمر للاحتلال الإسرائيلي.

وفي لحظة حاسمة، سيتحدث المرشح لمنصب نائب الرئيس وحاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، في قمة “مليون صوت مسلم: طريق إلى الأمام” التي تنظمها منظمة “إمجيج أكشن” في 3 أكتوبر بحسب بيان أصدرته المنظمة.

وسينضم إلى والز النائب السابق في مجلس النواب آندي ليفين (ديمقراطي من ميشيغان)، والمدعي العام لولاية مينيسوتا كيث إليسون (ديمقراطي)، والنائب رو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا)، والسيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند) في قمة “مليون صوت مسلم”. كما أكدت حملة هاريس أن والز سيحضر.

وتحدث المرشح آنذاك جو بايدن في نفس حدث Emgage Action في عام 2020 – وهي المرة الأولى التي يخاطب فيها مرشح ديمقراطي المجموعة في الحدث. كما كان خطاب بايدن في ذلك الوقت بمثابة أول مرة يتواصل فيها مع الأمريكيين المسلمين على وجه التحديد، وخلال ذلك الخطاب، تعهد بإلغاء حظر الرئيس السابق ترامب على المسلمين.

وبحسب منظمي حملة Emgage Action، سيعرض والز وغيره من الديمقراطيين سياسات حزبهم وسيستمعون إلى بعض الأميركيين المسلمين المشاركين في الحملة. ولن يكون هناك جزء تفاعلي مع الناخبين الذين يتابعون الحدث.

ومع ذلك، من المتوقع أن تعلن منظمة “إمجيج أكشن” ووالز عن عقد اجتماع عام في الأسابيع المقبلة، حيث سيستمع والز وغيره من قادة الحزب الديمقراطي إلى أصوات الناخبين المسلمين.