المرشح الرئاسي الأمريكي كورنيل ويست يختار أمينة عبدالله لمنصب نائبة الرئيس

واشنطن- “القدس العربي”: أعلن المرشح الرئاسي المستقل، كورنيل ويست، اختيار ميلينا عبد الله لمنصب نائب الرئيس لعام 2024 يوم الأربعاء، مكملاً طاقمه الرئاسي لدخول البيت الأبيض.

وفي ظهور إذاعي في برنامج “The Tavis Smiley Show”، قال ويست إن عبد الله ستنضم إلى حملته الرئاسية بينما يتطلع إلى انتخابات نوفمبر.

وقال ويست: “أردت شخصًا يلتزم قلبه وعقله وروحه بتمكين الفقراء والعاملين”. “إنها تتمتع بسجل من الالتزام العميق والاستثمار في ضمان أن يكون الفقراء والعاملون في قلب رؤيتها.”

وعبد الله هي أستاذة بجامعة ولاية كاليفورنيا في لوس أنجلوس وكانت رئيسًا سابقًا لقسم الدراسات الأفريقية. وهي مثل ويست، باحثة مشهورة ومدافعة عن العدالة العرقية.

Cornel West for President 2024 is honored to welcome Dr. Melina Abdullah, professor, organizer, activist, a beacon of wisdom and justice, as our Vice Presidential candidate. Together, we’re crafting a future where justice and love lead the way.

Join us in this historic movement!… pic.twitter.com/MTgkIoWRsB

— Cornel West (@CornelWest) April 10, 2024