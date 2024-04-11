المرشح الرئاسي الأمريكي كورنيل ويست يختار أمينة عبدالله لمنصب نائبة الرئيس

واشنطن- “القدس العربي”: أعلن المرشح الرئاسي المستقل، كورنيل ويست، اختيار ميلينا عبد الله لمنصب نائب الرئيس لعام 2024 يوم الأربعاء، مكملاً طاقمه الرئاسي لدخول البيت الأبيض.

وفي ظهور إذاعي في برنامج “The Tavis Smiley Show”، قال ويست إن عبد الله ستنضم إلى حملته الرئاسية بينما يتطلع إلى انتخابات نوفمبر.

وقال ويست: “أردت شخصًا يلتزم قلبه وعقله وروحه بتمكين الفقراء والعاملين”. “إنها تتمتع بسجل من الالتزام العميق والاستثمار في ضمان أن يكون الفقراء والعاملون في قلب رؤيتها.”

وعبد الله هي أستاذة بجامعة ولاية كاليفورنيا في لوس أنجلوس وكانت رئيسًا سابقًا لقسم الدراسات الأفريقية. وهي مثل ويست، باحثة مشهورة ومدافعة عن العدالة العرقية.

Cornel West for President 2024 is honored to welcome Dr. Melina Abdullah, professor, organizer, activist, a beacon of wisdom and justice, as our Vice Presidential candidate. Together, we’re crafting a future where justice and love lead the way.

Join us in this historic movement!… pic.twitter.com/MTgkIoWRsB — Cornel West (@CornelWest) April 10, 2024

وقالت عبد الله: “لم أكن أتوقع المكالمة الهاتفية التي تلقيتها الأسبوع الماضي”. “لقد كان أبعد شيء عن ذهني.”

وقالت: ” قلبي دق على الفور، لم أشعر بهذا النوع من الطاقة الواهبة للحياة منذ آخر طفل لي”.

وأضافت “قلت نعم على الفور”.

وأمينة عبدالله، من المؤيدات البارزات لحركة ” حياة السود مهمة”، وهي مسلمة، وقد سعت إلى عقد أوجه التشابه بين الديانات المتعددة في معرض حديثها عما يعنيه أن يكون المرشح لنائب الرئيس مسلماً في وقت تتزايد فيه الانقسامات في البلاد حول العقيدة والجغرافيا السياسية، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

وقالت: “عندما نتحدث عن الإسلام، فإننا نتحدث عن الأشخاص الذين يستسلمون لإرادة الله”. “المسيحية والإسلام وكل ديانة أخرى، إذا فكرت في جوهر هويتنا كأشخاص روحيين، فإننا جميعًا متفقون.”

ويأتي قرار طرح اختيار عبدالله لمنصب نائب الرئيس في حملة ويست في الوقت الذي يتنافس فيه الرئيس جو بايدن كمرشح عن الحزب الديمقراطي ضد الرئيس السابق دونالد كمرشح عن الحزب الجمهوري بينما يترشح، ايضاً، روبرت إف كينيدي جونيور، كمرشح مستقل.

It’s me!!!!

My spirit is soaring!!!!

I’m so deeply honored to be @CornelWest’s Vice-Presidential running mate.

Let’s do it!!!!!https://t.co/400IJsapww — Melina Abdullah (@DocMellyMel) April 10, 2024

وكان ويست بحاجة إلى إعلان لتحديد هوية نائب الرئيس في بطاقات الاقتراع بالولاية قبل المواعيد النهائية لجمع التوقيعات.

ووفقًا لبيان صحافي للحملة، فإن الفيلسوف والأكاديمي البالغ من العمر 70 عامًا قد تأهل لأربع ولايات، بما في ذلك ساوث كارولينا وألاسكا ويوتا وأوريغون.

بعد ترشحه في البداية في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي كجزء من الجناح التقدمي، تحول ويست بعد ذلك إلى حزب الخضر، وانحرف أكثر نحو اليسار، قبل أن يتغير مرة أخرى ليصبح المستقل الثاني في السباق الرئاسي.

ونظرًا لكونه غريبًا عن واشنطن بالمعنى الحرفي للكلمة، فقد أمضى ويست معظم حياته المهنية في المجالات الأكاديمية والنشاطية، ونشر على نطاق واسع في الفلسفة وحاصل على درجات علمية متعددة، بما في ذلك درجة الدكتوراه.

وقد ركز برنامج ويست، وهو أكثر ليبرالية من بايدن وكينيدي، على إعادة توزيع الثروة، وتجاوز الشركات، والعدالة الاجتماعية كوسيلة لرفع مستوى الناس من خلفيات اجتماعية واقتصادية أدنى. ويتمحور شعاره حول ثلاثة مبادئ: “الحق، العدالة، الحب”.

وقالت عبد الله ” نحن نريد تعطيل السرد القائل بأن أمامك خيارين فقط”. وأضافت: “نحن نعيش في عالم الوفرة”. “نحن ندخل هذا كشعب مؤمن”.