المرشح الرئاسي الأمريكي كورنيل ويست يهاجم السيناتور ساندرز بسبب عدم دعوته لوقف النار في غزة

واشنطن- “القدس العربي”: انتقد كورنيل ويست، المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، السيناتور التقدمي بيرني ساندرز، وهو يهودي، بسبب عدم دعوته لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال ويست في مقابلة مع موقع “ستاتيس غروب نيوز” يوم الأربعاء إن ساندرز وصل إلى نقطة مثيرة للشفقة لأنه لم يطالب بوقف إطلاق النار في غزة بل طالب فقط بتوقف مؤقت (هدنة قصيرة).

وقد أيد ساندرز، الذي طرح نفسه بأنه صوت الحركة التقدمية في الولايات المتحدة “وقف القصف” ولكنه لم يطالب بوقف إطلاق النار، مثل بعض التقدميين الآخرين في الكونغرس. وقد واجه ضغوطًا بشأن هذه القضية، حيث احتل المتظاهرون مكتبه في واشنطن العاصمة في وقت سابق من هذا الشهر، مطالبين إياه بالدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وعمل ويست سابقًا كبديل لحملات ساندرز الرئاسية في عامي 2016 و2020. ومع ذلك، فقد انتقد مؤخرًا اصطفاف ساندرز مع الديمقراطيين ودعمه لمحاولة إعادة انتخاب الرئيس بايدن عام 2024.

ووصف ويست النائبة ألكساندريا أوكازيو كورتيز (ديمقراطية من نيويورك)، وهي تقدمية شعبية أخرى في الكونغرس، بأنها “تجميلية في أسوأ الأحوال، وفي أحسن الأحوال، أشخاص يجب الاحتكام إليهم كل أربع سنوات”.

وأكد ويست أن “الحزب الديمقراطي يتجاوز الخلاص في هذه المرحلة عندما يتعلق الأمر بالتحدث بجدية عن احتياجات الفقراء والعاملين”.

كما انتقدت جيل ستاين، وهي مرشحة ليبرالية أخرى تترشح للرئاسة عن حزب الخضر لعام 2024، ساندرز مؤخرًا لعدم دعمه وقف إطلاق النار في غزة.