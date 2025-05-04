«المرشدي غروب» للتطوير العقاري تخصص 768مليون دولار لبناء غرف فندقية في مصر

القاهرة – د ب أ: أعلنت مجموعة «المرشدي غروب» المصرية للتطوير العقاري اعتزامها إضافة 450 غرفة فندقية جديدة في نطاق خطة توسع باستثمارات تصل إلى 768 مليون دولار.

وقالت المجموعة في بيان صحافي أمس الأحد إن هذه الخطوات تأتي في إعقاب استحواذ المجموعة في فبراير/شباط الماضي على برج الزمالك في إطار سعيها لإعادة تطويره وتدشين أضخم مشروع سكني وفندقي في قلب القاهرة باستثمارات تصل إلى 40 مليار جنية مصري (768مليون دولار) لإضافة 450 غرفة فندقية جديدة في مصر ضمن خطة توسعية تستهدف تعزيز بصمة المجموعة الايجابية في السوق العقاري والسياحي، ومواكبة خطة الدولة لزيادة عدد الوحدات الفندقية في السوق المحلي وتعزيز القدرة الاستيعابية في القطاع السياحي.

وكشفت المهندسة نور مرشدي، الرئيسة التنفيذية للمجموعة، في تصريحات خاصة للوكالة الألمانية، عن المخطط العام للمشروع، موضحةً أن ارتفاع البرج يصل إلى 166متراً، مُعَزَّزاً بِبُنية تحتية رقمية عالية الجودة، تنشئها شركة «فودافون مصر» التي وقعت العام الماضي اتفاقية شراكة مع المجموعة تشمل ثمانية مشاريع.

وقالت أيضاً «إن المشروع يعد نموذجاً للأعمال العظيمة التي ترفع اسم مصر في مجال العقارات الفاخرة»، مشيرةً إلى اعتزام المجموعة بدء العمل في إنشاء فندقين جديدين في مشروع «زهرة» المقام على مساحة ألف فدان في مدينة العلمين الجديدة بتصاميم قامت بها مكاتب استشارية محلية وعالمية لخدمة رواد الساحل الشمالي القادمين من أنحاء العالم كافة، خاصة بعد التطور الهام الذي شهده الساحل وبدء العمل بمشروعات سياحية كبرى.

وأوضحت أنه تم تسليم 600 وحدة سكنية في مشروع «زهرة» ويجري الاستعداد لتسليم 2000 وحدة إضافية أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة.

كما أعلنت المرشدي فوز مجموعتها بجائزة أفضل مُطَوِّر عقاري في الشرق الأوسط للمرة الخامسة على التوالي من مؤسسة «فوربس» العالمية وسط منافسة كبيرة جرت بين افصل الشركات في مجال التشييد والبناء في المنطقة العربية، مشيرة إلى أن «فوربس» صنفت المجموعة بأنها «إحدى الشركات الرائدة في الشرق الأوسط التي تساهم بقوة في دفع عجلة النمو في القطاع العقاري أحد أكثر القطاعات حيوية في المنطقة».

وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مبادرة تمويلية بقيمة 50 مليار جنية لتوسيع الاستثمار الفندقي بما في ذلك إعادة تأهيل المباني المغلقة وتحويلها إلى فنادق قابلة للتشغيل الفوري.

وتتصدر مصر قائمة الدول الأفريقية من حيث مشروعات الفنادق قيد التطوير.