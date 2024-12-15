سياسة | عربي | سوريا

غارات إسرائيلية عنيفة على محيط مدينة طرطوس السورية- (صور)

15 - ديسمبر - 2024

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دمشق: حوّلت الغارات الإسرائيلية ليل مدينة طرطوس على الساحل السوري إلى نهار جراء الانفجارات العنيفة في المواقع التي تعرضت لقصف جوي إسرائيلي ليل الأحد/ الإثنين.

وأكد ضابط سابق في الجيش السوري يعيش في مدينة طرطوس “لأول مرة تتعرض مدينة طرطوس لقصف جوي إسرائيلي كبير حوّل ليل المدينة إلى نهار جراء الانفجارات العنيفة”.

واستهدفت الغارات  قواعد دفاع جوي ومواقع عسكرية سورية، منها اللواء 23، وكتائب عسكرية قرب قرية حريصون والبلوطية والخراب، إضافة إلى عدد من المواقع الأخرى التي شوهدت النيران تندلع منها”.

وقال الضابط، الذي طلب عدم ذكر اسمه  “إسرائيل استخدمت صواريخ ربما تستخدم لأول مرة في القصف على الأراضي السورية، حيث سمع دوي انفجارات لمسافات تتجاوز عشرات الكيلو مترات باعتبار أن المواقع العسكرية هي في مناطق جبلية، واستهدفت بهذه النوعية من الصواريخ لتدمير الأسلحة التي هي داخل الكهوف”.

وقال سكان في مدينة طرطوس “الانفجارات تسمع في كافة المناطق المحيطة بمدينة طرطوس، وسط حالة من الرعب والهلع لدى الأهالي”.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان  بأن “الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات” على مواقع عدة بينها وحدات للدفاع الجوي و”مستودعات صواريخ أرض-أرض”، واصفا إياها بأنها “الضربات الأعنف في منطقة الساحل السوري منذ بدء الغارات عام 2012”.

وشنّت إسرائيل عشرات الغارات خلال الأسبوع الجاري هي الأعنف على سوريا منذ اندلاع الأزمة، واستهدفت أغلب قطع الدفاع الجوي والطائرات.

(وكالات)

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  1. يقول ناصر حمد:
    ديسمبر 15, 2024 الساعة 11:37 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    وماذا يفعل هؤلاء مايسمى الحكومه الجديده

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  2. يقول ابو مصطفى:
    ديسمبر 15, 2024 الساعة 11:47 م

    خليفة ذهب لم يحزن له أحد و آخر قام لم يفرح به احد، هذا حال أمتنا

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  3. يقول مهند:
    ديسمبر 16, 2024 الساعة 2:03 ص

    والعرب ينددون ويستنكرون وهم ليس لهم اي قيمه للاسف

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  4. يقول عامر عريم:
    ديسمبر 16, 2024 الساعة 2:38 ص

    يجب على الحكومة السورية الجديدة طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لًقف الاعتداءات الاسرائيلية.

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  5. يقول محمد شهاب:
    ديسمبر 16, 2024 الساعة 5:45 ص

    لأكثر من خمسين عام النظام السابق لم يستعمل كلّ تلك الأسلحة، منشغلاً برمي البراميل المتفجرة.
    و ليس هناك مثل خبث و إجرام الصهاينة

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  6. يقول Samir:
    ديسمبر 16, 2024 الساعة 8:21 ص

    هذه فرصة ذهبية لإسرائيل لكي تدمر القدرات العسكرية لسوريا تدميرًا كاملًا و شاملًا بحيث لا تقوم لها قائمة بعد الآن و هذا ما تقوم به بالفعل.

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  7. يقول مجتهد:
    ديسمبر 16, 2024 الساعة 9:41 ص

    هذا يتم بالتعاون التام بين النظام الأسدي البائد وروسيا وهم الذين أعطوا إسرائيل كل الإحداثيات و تفاصيل الأسلحة وأهميتها ليتم ضربها. النظام الأسدي انتقم وينتقم من سوريا الشعب والبلد قبل وأثناء وبعد سقوطه. هذه الأسلحة تم دفع ثمنها من قوت الشعب السوري.

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