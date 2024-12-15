غارات إسرائيلية عنيفة على محيط مدينة طرطوس السورية- (صور)

دمشق: حوّلت الغارات الإسرائيلية ليل مدينة طرطوس على الساحل السوري إلى نهار جراء الانفجارات العنيفة في المواقع التي تعرضت لقصف جوي إسرائيلي ليل الأحد/ الإثنين.

وأكد ضابط سابق في الجيش السوري يعيش في مدينة طرطوس “لأول مرة تتعرض مدينة طرطوس لقصف جوي إسرائيلي كبير حوّل ليل المدينة إلى نهار جراء الانفجارات العنيفة”.

واستهدفت الغارات قواعد دفاع جوي ومواقع عسكرية سورية، منها اللواء 23، وكتائب عسكرية قرب قرية حريصون والبلوطية والخراب، إضافة إلى عدد من المواقع الأخرى التي شوهدت النيران تندلع منها”.

#عاااجل

غارات جوية إسرائيلية على طرطوس pic.twitter.com/tPQAtU94yS — المرصد أبو أمين 80 (@Najdat567) December 15, 2024

وقال الضابط، الذي طلب عدم ذكر اسمه “إسرائيل استخدمت صواريخ ربما تستخدم لأول مرة في القصف على الأراضي السورية، حيث سمع دوي انفجارات لمسافات تتجاوز عشرات الكيلو مترات باعتبار أن المواقع العسكرية هي في مناطق جبلية، واستهدفت بهذه النوعية من الصواريخ لتدمير الأسلحة التي هي داخل الكهوف”.

وقال سكان في مدينة طرطوس “الانفجارات تسمع في كافة المناطق المحيطة بمدينة طرطوس، وسط حالة من الرعب والهلع لدى الأهالي”.

مصادر صحفية: طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على طرطوس في الساحل السوري pic.twitter.com/rqwy0rSbGn — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 15, 2024

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن “الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات” على مواقع عدة بينها وحدات للدفاع الجوي و”مستودعات صواريخ أرض-أرض”، واصفا إياها بأنها “الضربات الأعنف في منطقة الساحل السوري منذ بدء الغارات عام 2012”.

وشنّت إسرائيل عشرات الغارات خلال الأسبوع الجاري هي الأعنف على سوريا منذ اندلاع الأزمة، واستهدفت أغلب قطع الدفاع الجوي والطائرات.

(وكالات)