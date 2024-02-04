المرصد الأورومتوسطي: تعليق تمويل الأونروا انتهاك خطير للالتزامات الدولية

غزة: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن تعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في ظل مجاعة وشيكة في غزة، يصل إلى حد “التآمر والاشتراك” في جريمة الإبادة الجماعية.

وحذر المرصد، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة (معا) الإخبارية الفلسطينية، من “التبعات الخطيرة لقيام كثير من الدول المانحة بتعليق تمويلها للأونروا، في ظل الأوضاع الراهنة الكارثية”، واصفاً القرار بـ “الانتهاك الخطير للالتزامات الدولية لهذه الدول، خصوصاً في ما يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية”.

وأضاف “إن ذلك يأتي تنفيذاً للسياسات والمشاريع الإسرائيلية الأزلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني، وعلى رأسه اللاجئون، من حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة”.

وأشار المرصد إلى أن “الجيش الإسرائيلي واصل بالوتيرة نفسها قتل المدنيين على نحو جماعي وفردي وتجويعهم في غزة منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة”.

( د ب أ )