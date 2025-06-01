المرصد الأورومتوسطي: مسلحو الشركة الأمريكية أطلقوا قنابل الغاز تجاه الفلسطينيين بالتزامن مع الاستهداف الإسرائيلي

إسطنبول: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأحد، إن إصرار إسرائيل على الاستمرار في آلية توزيع المساعدات على النحو الحالي في قطاع غزة يؤكد استخدامها لها “أداة إضافية لمنظومة الإبادة الجماعية” بحق المدنيين الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان للمرصد عقب إعلان وزارة الصحة بقطاع غزة، استشهاد وإصابة العشرات، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لنقطة توزيع مساعدات تشرف عليها تل أبيب بالتعاون مع شركة أمريكية، غربي مدينة رفح جنوب القطاع.

وعن ذلك عقّب المرصد الأورومتوسطي بأن “فريقه الميداني وثّق إطلاق الجيش الإسرائيلي النار فجر الأحد على آلاف المُجوّعين الفلسطينيين في رفح بموقع توزيع مساعدات”، وفق البيان.

ووجهت إسرائيل، وفق البيان، الفلسطينيين نحو طريق “يُفترض أنه آمن ثم استهدفتهم برصاص مُسيّرات كواد كوبتر وقذائف الدبابات بمجزرة هي الأكبر بحق المُجوَّعين”.

وأردف البيان أن “مسلحي الشركة الأمريكية (لتوزيع المساعدات) أطلقوا قنابل الغاز تجاه الجموع الفلسطينية بالتزامن مع الاستهداف الإسرائيلي”.

(الأناضول)