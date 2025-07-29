المرصد السوري: غارات إسرائيلية على السويداء

دمشق: على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، هاجمت إسرائيل أهدافا في محافظة السويداء السورية يوم الثلاثاء، وفقا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن طائرات إسرائيلية بدون طيار استهدفت مقاتلين بدو وجماعات موالية للحكومة في غرب السويداء، الواقعة في جنوب سوريا.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي في البداية أي معلومات عن هذا الأمر. وعند سؤاله، قال متحدث باسم الجيش إنه “ليس على علم بأي ضربات شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية في المنطقة”.

ووفقا للمرصد، تُعدّ هذه الضربات جزءا من تصعيد أوسع نطاقا في أنشطة الطائرات الإسرائيلية بدون طيار في المنطقة.

وأفاد شهود عيان ونشطاء محليون بأن طائرات استطلاع إسرائيلية بدون طيار ومروحيات حلقت بكثافة فوق أجزاء مختلفة من جنوب سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقُتل حوالي 1100 شخص منذ 13 يوليو/ تموز نتيجة القتال بين الفصائل الدرزية والبدو السنة في السويداء، والإعدامات بإجراءات عاجلة والغارات الإسرائيلية، وفقا لنشطاء حقوقيون.

(د ب أ)