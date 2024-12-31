سياسة | عربي | سوريا

المرصد السوري: مقتل مختار بلدة واعتقال 30 من سكانها في ريف دمشق- (تدوينة)

31 - ديسمبر - 2024

مسلحون تابعون للإدارة السورية الجديدة في مدينة حماة

حجم الخط
1

دمشق: داهمت إدارة العمليات العسكرية في سوريا بلدة بريف دمشق وقتلت مختارها واعتقلت 30 شخصا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

وقال المرصد، ومقره لندن، في بيان صحافي: “شهدت بلدة رأس المعرة في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق، يوم أمس، اقتحاما نفذته مجموعات مسلحة تابعة للأمن العام في إدارة العمليات العسكرية، وسط إطلاق نار كثيف”.

وأضاف: “الاقتحام أسفر عن مقتل مختار البلدة، المدعو أحمد الرفاعي وإصابة اثنين من أبنائه بجروح خطيرة، كما قامت المجموعات المسلحة باعتقال حوالي 30 من أهالي البلدة بتهمة تعاونهم السابق مع النظام”.

ووفق المرصد، “يتهم القتيل بكتابة تقارير أمنية ضد معارضين من بلدته وتسليم عدد من الشبان الذين قاتلوا سابقا في صفوف الجيش الحر”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 31, 2024 الساعة 10:26 ص

    سوريا تدخل عصر الفوضى الاقتتال يا أبو رغال😓🚀🔥🐒💣

    رد

أخبار ذات صلة

إدارة العمليات العسكرية في سوريا تبدأ عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية- (فيديوهات)
28 - ديسمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية